Cinecittà World festeggia Halloween: "Sicurezza e autonomia per i visitatori del parco di Roma", spiega l'AD Stefano Cigarini

News Cinema

Facciamo il punto su Cinecittà World con il suo AD Stefano Cigarini, mentre il parco si prepara ad accogliere i visitatori per festeggiare Halloween.

Per tutto il mese di ottore, a partire da sabato 2, scheletri, zombie, vampiri, streghe e fantasmi accoglieranno i visitatori di Cinecittà World. Il parco divertimenti alle porte di Roma si prepara a festeggiare Halloween fino, ovviamente, al 1° novembre. La naturale decorazione del Parco del Cinema e della TV per questo periodo sarà fatta di zucche e pannocchie, covoni di fieno e ragnatele con nove attrazioni a tema per tutti i gusti. L'Halloween Show e la Zombie Walk permetteranno di entrare appieno nell'atmosfera della festa, al CineTour i set originali del cinema si animeranno di mummie e zombie e la Horror House offrirà un percorso al buio in cui gli ospiti cammineranno al fianco dei loro peggiori incubi cinematografici, da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13 all’antro di Lord Voldemort, ispirato dalla saga di Harry Potter.

I più temerari potranno invece fare un giro su Inferno, la montagna russa infernale indoor ed avventurarsi dentro U571 Erotika, il sottomarino infestato da vampiri. Al circo Fellini, invece, sarà di scena Clownstrofobia con proiezioni delle più famose scene dei film horror che... prenderanno vita. I bambini avranno modo di divertirsi con il Truccabimbi mostruoso, con lo spettacolo Trucchi da Paura e con la novità speciale Il Bosco Stregato, una passeggiata tra i piccoli brividi delle fiabe. A chiudere le giornate, il grande spettacolo Halloween Show nella main street del Parco, mentre i festeggiamenti saranno estesi all'adiacente parco di Roma World.

Abbiamo raggiunto al telefono l’AD di Cinecittà World, Stefano Cigarini, per fare il punto della situazione. Il settore dell’intrattenimento non è ancora in piena forma dopo tutti questi mesi di buio, ma qual è lo scenario che stanno vivendo i parchi a tema, soprattutto quello di Cinecittà World?

I parchi sono luoghi quasi totalmente all’aperto e la percezione di sicurezza è più alta. I parchi, non per il Covid, ma per motivi di gestione dei flussi, sono strutturati in maniera circolare. Il flusso di entrata non è mai il flusso di uscita per un’attrazione, per il semplice oviettivo di avere continuamente il carico massimo di passeggeri. Allo stesso modo i cinema nei parchi divertimento, a differenza delle sale normali, si caricano da sinistra e si scaricano da destra. Le persone escono lateralmente e mai a fondo sala o a inizio sala. Il pubblico quindi può vivere l’esperienza del parco a distanza e in modo naturale. Tutto questo combinato ha portato una risalita dei numeri sulle presenze dei visitatori.

C’è stata una ripercussione da quando è arrivato l’obbligo del Green Pass?

Sì, abbiamo registrato una caduta pesantissima nei giorni dell’inserimento del Green Pass, rispetto agli ingressi storici. Pesantissima nell’ordine del 60%, ma ora i visitatori stanno tornando. Per Cinecittà World, come ha fatto anche qualche altro parco in Italia, in risposta al Green Pass abbiamo istituito un’area per fare un tampone prima di entrare, di cui ci facciamo carico noi ed è gratuito per i visitatori. Abbiamo inoltre elaborato una risposta più articolata che si chiama Smart Park, un sistema per cui sul proprio smartphone, senza scaricare app, ma navigando sul sito web del parco, si ha la possibilità di gestire tutti gli acquisti, i processi e i servizi senza interazione alcuna con lo staff. Dalle cose semplici che si facevano anche prima, come acquistare il biglietto, al pagamento del parcheggio, del cibo e delle bevande da scegliere sul menu dove si può decidere cosa prendere, come essere serviti, dove essere serviti e a che ora. Tutto questo si può fare in real time e in mobilità per il parco. Si possono poi prenotare le attrazioni, sostanzialmente senza mai fare code e senza tempi di attesa. Abbiamo fatto questo ragionamento: un app si deve giocare il suo spazio sul telefono insieme a tante altre app di uso quotidiano, mentre passando attraverso il web la funzionalità è più leggera e immediata.

Non si può certo dire che sull’aspetto pratico l’impegno venga meno. Quali sono invece i punti di forza per l’indispensabile coinvolgimento emotivo dei visitatori?

Il nostro è un parco con un marchio, con un nome e con una storia. Venire da noi significa entrare dietro le quinte del mondo del cinema. Ci sono alcune attrazioni che si possono trovare in altri parchi divertimento, ma la maggior parte delle nostre hanno caratteristiche speciali. Siamo l’ultimo grande parco aperto in Italia in ordine cronologico, abbiamo dunque il dovere di essere innovativi. Abbiamo attrazioni che usano contenuti digitali e tutta una serie di tecnologie per portare il pubblico nella storia, come Jurassic War che è il tunnel immersivo stile Universal Studios per esplorare l’isola dei dinosauri. Unico in Italia, cinque o sei in Europa. Abbiamo Volarium che è un flying theatre, una sala cinematografica a tutti gli effetti che però si solleva a 15 metri di altezza su una piattaforma oleodinamica, come se fosse una grande soggettiva.

C’è anche una fervente produzione cine-televisiva, se non sbaglio…

Mentre noi facciamo il mestiere del parco, il luogo funziona come stabilimento televisivo e cinematografico. Cito ciò che è in produzione attualmente: il programma di Rai3 Lui è peggio di me con Marco Giallini e Giorgio Panariello, abbiamo in corso uno show per Rai2, è in arrivo Flavio Insinna con Prodigi per Unicef su Rai1 e a fine anno si allestirà Italia’s Got Talent. Per gli appassionati questo significa andare a vedere come realizzano queste produzioni, vedere in faccia gli artisti, le prove, la troupe al lavoro. Insomma, è una bella esperienza, perché noi chiediamo che i set siano aperti, accessibili. Due film importanti di cui non posso ancora dire il titolo stanno per accendere i motori e noi vogliamo che le persone possano vedere ma, facendo il passo successivo, possano anche recitare.

Recitare in un film che viene girato nel parco?

Sì, succede questo: i primi cinque, sei attori sono a contratto con la casa di produzione del film per i ruoli principali, mentre dai ruoli secondari in giù peschiamo gli attori nel parco. Se sono ruoli parlati facciamo un minimo di casting, altrimenti scegliamo le persone in tempo reale. Quindi un visitatore che è entrato nel parco pagando il biglietto, magari finisce per andarsene dopo aver recitato in un film accanto a Ricky Memphis, Raoul Bova o Marco Giallini. Questa idea era all’inizio vista con terrore, oggi invece è guardata come una grande risorsa per il fatto che si trasforma in un risparmio per la casa di produzione, senza contare che girare un film in mezzo a migliaia di persone fa sì che quelle migliaia di persone diventino il primo pubblico, dai post sui social media all’uscita in sala o in TV. Questo meccanismo partecipativo è una grande caratteristica di Cinecittà World. I set di questi film diventano poi patrimonio del parco e vanno ad accrescere il numero di cose da vedere per i visitatori.

Per tutto il mese di ottobre festeggerete Halloween. Quali sono le aspettative?

Credo che Halloween sia l’altra faccia della medaglia di Carnevale. Si sfogano istinti, passioni, si può azzardare, osare nei costumi e nei trucchi e, negli anni, questa festività è diventata una tra le più celebrate. Mi aspetto una grande risposta del pubblico, intanto perché arriviamo da un periodo complicato e adesso siamo in una prospettiva per cui cominciamo a vedere la luce. Con i numeri alla mano in Italia, pare evidente che non andremo più a richiudere come l’anno scorso. Mi aspetto un ottimo Halloween che ha sempre fatto registrare record di presenze nel parco. Ancora di più che negli altri periodi, la gente diventa protagonista. Non solo, festeggeremo Halloween anche nel nuovo parco adiacente Roma World che rimarrà aperto per tutto ottobre. Lo festeggeremo con modalità diverse, in quanto nell’antica Roma la spiritualità nera c’era ed esisteva una festa che era parente di Halloween. Abbiamo quindi aggiunto qualcosa in più all’esperienza già realistica dell’antichità con le tende, gli animali i rievocatori storici. Siamo certi che negli anni, quando ripartirà il turismo internazionale, Roma World diventerà un pezzo importante di Roma.