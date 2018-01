Cinecittà presenta il suo futuro e si prepara a omaggiare Fellini

Un nutrito manipolo di giornalisti e di telecamere si è aggirato questa mattina per gli studi di Cinecittà. Non erano le riprese di un film, ma la visita guidata al passato di questo luogo prestigioso, con ancora le vestigia scenografiche di più o meno recenti film girati qui, con la speranza di un rilancio deciso verso il futuro. A guidare il gruppo, con l’ideale ombrello ben teso in aria è stato il ministro Dario Franceschini, che ha salutato uno slancio nuovo di Cinecittà Studios, da pochi mesi tornati in mani pubbliche (il Ministero dei beni culturali) dopo anni molto deludenti in mani private, almeno a sentire gli interventi di oggi.

È stato il presidente Roberto Ciccutto a ricordare come siano in corso le riprese dell’attesa serie televisiva (nostrana) tratta da Il nome della rosa, il cui set è però ancora blindato, aniticipando l’arrivo di nuove produzioni di player importanti come Netflix e Paramount, oltre “alla speranza di riabbracciare Paolo Sorrentino con The New Pope, dopo averlo ospitato per The Young Pope”. Ulteriori dettagli si sapranno “da qui a un mese”, ma il tax credit internazionale, arrivato con la legge cinema Francerschini al 30%, sta dando ottimi frutti, tanto che i 25 milioni di euro previsti sono praticamente già esauriti a gennaio. Si tratta di uno solo dei vari strumenti che puntano a rendere Cinecittà, e il nostro paese, sempre più appetibili per le grandi produzioni internazionali.

Fra gli ampliamenti previsti, la costruzione di due nuovi teatri di posa, più grandi del Teatro 5 caro a Fellini, oltre alla ricostruzione del Teatro 7, distrutto durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale; verrà dedicato alle nuove tecnologie, con piscine trasparenti adatte alle riprese subacquee. Prevista, inoltre, l’apertura di un nuovo Museo Nazionale del cinema e dell’audiovisivo entro la fine dell’anno, in modo da mettere in vetrina l’enorme patrimonio storico dei magazzini di Cinecittà, oltre a una scuola di formazione, in accordo con il CSC - Scuola Nazionale di cinema, per formare le maestranze del cinema in modo da mantenere quelle capacità artigianali che ci hanno dato lustro nel mondo.

Parlando dello sforzo compiuto dal Ministero, il direttore generale del dipartimento cinema, Nicola Borrelli, ha ricordato lo sforzo compiuto negli anni per mantenere l’integrità di questo spazio, “un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Quella in atto non è un’operazione estemporanea, ma si compone anche della recente e rivoluzionaria legge cinema attesa da 50 anni. Il rilancio è impagnativo, anche dal punto di vista finanziario, visto che in totale sono stati investiti intorno ai 60 milioni di euro. Il governo e il Parlamento stanno mettendo in pratica una strategia coerente che coinvolga l’intero settore, oltre a quello dei videogame, e già stiamo cogliendo i risultati di questo lavoro, visto che una volta tanto il piano industriale del 2018 dovrà probabilmente essere rivisto al rialzo. Le risorse e le regole ci sono, ora tutti sono posti davanti alle proprie responsabilità: speriamo che autori e produttori sappiano cogliere queste opportunità”.

Molto contento anche il ministro Franceschini, in piena campagna elettorale, che ha ancora una volta ricordato le novità legislative recenti, annunciando i nomi della commissione di autorevoli esperti che valuteranno i contributi selettivi: Paolo Mereghetti, Pupi Avati, Marina Cicogna, Enrico Magrelli e Daria Bignardi.

Ha poi ricordato gli obblighi di legge per i canali televisivi che dovranno trasmettere, anche in prima serata, cinema e fiction italiane, “con risultati già importanti e le televisioni che tornano a chiedere film adatti a un pubblico così vasto”. In questo senso ha ricordato il coinvolgimento della RAI nelle produzioni future degli studi sulla Via Tuscolana, “in un mondo in cui il confine fra cinema e fiction si sta assottigliando. È poi particolarmente importante che una realtà come Netflix arrivi a girare qui”.

Infine è stato anticipato il grande lavoro che verrà fatto nei prossimi due anni per i festeggiamenti dei 100 anni di Federico Fellini, senza dubbio il regista italiano più conosciuto e amato nel mondo. Verranno coinvolti, con un’opera di recupero e restauro filologicamente attento e molto complesso, nonostante il numero piuttosto ridotto di opere, la Cineteca di Bologna e il CSC, rappresentanti dai rispettivi leader Gianluca Farinelli e Felice Laudadio.