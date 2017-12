Cinecittà apre la mostra 'Fatti e personaggi tra il cinema e la cronaca'

La cronaca e il cinema viaggiano insieme in questa nuova mostra allestita a Roma negli studi di Cinecittà. L'intento degli organizzatori è quello di percorrere gli 80 anni di Cinecittà attraverso le immagini custodite dall'Istituto Luce, che documentano l'evoluzione del cinema italiano, parallelamente agli scatti fotografici di cronaca provenienti dall'archivio dell'agenzia ANSA. Suddividendo in decenni il periodo 1937-2017, la mostra Cinecittà - Fatti e personaggi tra il cinema e la cronaca racconta il sogno della nascita del cinema sotto il fascismo e durante le trasformazioni nell’Italia democratica e descrive un Paese sostanzialmente pre-industriale nelle sue rapide, traumatiche, innumerevoli trasformazioni fino al volto che ha oggi.

L'Istituto Luce, fondato nel 1924, è uno dei più importanti archivi storici audiovisivi e fotografici d’Europa. L'ANSA è la prima agenzia di stampa italiana, una delle più affermate internazionalmente, ed è una finestra quotidiana sul mondo. Istituto e agenzia si uniscono in un luogo simbolo della produzione dell'arte visiva per comporre, insieme ai contributi di altri archivi giornalistici e fotografici, in più di 150 magnifiche immagini il ‘film’ dei nostri ultimi 80 anni. In bianco e nero e a colori, la mostra ci dice chi siamo stati e chi siamo oggi, e come nei decenni abbiamo sognato, sperato, immaginato di diventare.

Aperta dal 20 dicembre 2017 al 7 maggio 2018 all’interno dell’esposizione permanente Cinecittà si Mostra, l'esposizione fotografica Cinecittà - Fatti e personaggi tra il cinema e la cronaca è aperta tutti i giorni tranne il martedì dalle ore 9.30 alle ore 18.30. Per ogni ulteriore informazione è disponibile il sito ufficiale di Cinecittà si Mostra.