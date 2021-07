Ciné - Giornate di Cinema di Riccione: ospiti e anteprime della X edizione

News Cinema

La manifestazione estiva dell’industria cinematografica nazionale promossa e sostenuta da ANICA e ANEC, prodotta e organizzata da Cineventi, avrà luogo dal 20 al 23 luglio 2021 a Riccione.

Dopo la sospensione del 2020, per le ben note circostanza non serve ricordare, la manifestazione estiva dell’industria cinematografica nazionale ritorna in grande forma. La decima edizione di Ciné - Giornate di Cinema sarà un appuntamento speciale e un importante segnale di rilancio per l’industria cinematografica. L'evento, promosso e sostenuto da ANICA e ANEC e prodotta e organizzata da Cineventi, avrà luogo dal 20 al 23 luglio 2021 a Riccione.

L'edizione di quest'anno, pur mantenendo la sua vocazione professioanale per addetti del settore, non rinuncia ad una veste “festivaliera” con una serie di appuntamenti più pop tra cui anteprime e momenti di incontro con celebrità del nostro cinema. Saranno a Riccione il regista e il cast del film Una famiglia mostruosa, commedia diretta da Volfango De Biasi che sarà presentata in anteprima a Ciné. Il film, che ha tra i protagonisti Massimo Ghini, Lucia Ocone, Lillo, Ilaria Spada e Paolo Calabresi, arriverà in sala dal 25 novembre 2021 con 01 Distribution.



Attesissime le prime immagini di Come un gatto in tangenziale 2 - Ritorno a Coccia di Morto, secondo capitolo della commedia campione d’incassi del 2018 al cinema per Vision Distribution dal 26 agosto. A presentare le prime anticipazioni sul film saranno il regista Riccardo Milani e la strepitosa coppia di protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese (in alto in una scena del film, foto di Claudio Iannone).



Protagonisti della convention Medusa saranno Diego Abatantuono e Frank Matano, inedita coppia protagonista della nuova commedia diretta da Guido Chiesa e intitolata Una notte da Dottore!, oltre a Vincenzo Salemme e Maurizio Casagrande che presenteranno le prime immagini di Con tutto il cuore, tratto dall’omonima opera teatrale dello stesso Salemme.



Tante anche le anteprime: Chi è senza peccato - The Dry (riservata agli esercenti), crime thriller basato sull’omonimo romanzo di Jane Harper diretto da Robert Connolly e interpretato da Eric Bana (nelle sale in autunno per Notorious Pictures); La ragazza di Stillwater di Tom McCarthy (distribuito da Universal Pictures), storia di un operaio dell’industria petrolifera, interpretato da Matt Damon, che parte alla volta di Marsiglia per visitare la figlia, finita in carcere per un delitto che sostiene di non aver commesso.

I Wonder Pictures presenterà l’anteprima di Volami via, commedia francese diretta da Christophe Barratier dal 19 agosto al cinema, storia dell’incontro tra due ragazzi diversissimi tra loro che sconvolgerà la vita di entrambi, cambiandola per sempre.

Saranno a Ciné anche le anteprime di The Duke di Roger Michell, regista di Notting Hill, con i premi Oscar Jim Broadbent e Helen Mirren, ritratto brillante di Kempton Bunton, l’uomo che nel 1961 rubò dalla National Gallery di Londra il Ritratto del Duca di Wellington di Francisco Goya, a Natale al cinema con Bim Distribuzione, e di L’uomo che vendette la sua pelle di Kaouther Ben Hania, Candidato all’Oscar 2021 come miglior film straniero con un’inedita Monica Bellucci nel ruolo di una gallerista senza scrupoli che arriverà nelle sale italiane per Wanted.



Le convention delle distribuzioni, che presenteranno in anteprima i film della prossima stagione, prenderanno il via nel pomeriggio di martedì 20 luglio con The Walt Disney Company Italia; si proseguirà mercoledì 21 con 01 Distribution seguita da Universal e nel pomeriggio Vision Distribution, Notorious Pictures e I Wonder Pictures; Medusa, Eagle Pictures, Lucky Red, Bim Distribuzione e Koch Media saranno protagoniste della giornata di giovedì 22 luglio, mentre chiuderanno i lavori venerdì 23 Adler e Warner Bros.

Il ricco programma di convention si arricchirà con le presentazioni di Fandango, Minerva Pictures, Wanted Cinema, Rai Com, Valmyn, PFA Films srl, Europictures, 102 Distribution, Zenith Distribution.



A inaugurare Ciné - Giornate di Cinema sarà il consueto convegno organizzato da Box Office (in collaborazione con Anica e Anec), dal titolo “Italia, Francia, Spagna: tre ripartenze a confronto”, con ospiti italiani e internazionali quali Luigi Lonigro (direttore di 01 Distribution e presidente sezione distributori Anica), Mario Lorini (presidente Anec), Thomas J. Ciampa (SVP Theatrical Distirbution Italy & Spain and Local Productions Italy di Warner Bros. Entertainment), Xavier Albert (Managing Director di Universal Pictures International Italy & France), Marc-Olivier Sebbag (delegato generale della Fédération Nationale des Cinémas Francais) e Fernando Evole (Country Manager di Yelmo Cines). Il panel avrà luogo a Riccione il 20 luglio alle ore 15.



Sempre nella giornata di apertura, ci sarà un incontro professionale organizzato con lo storico partner Emilia-Romagna Film Commission, che anche per questa edizione rinnova la sua importante collaborazione con Ciné, durante il quale le società di produzione sostenute dal fondo regionale per l’audiovisivo potranno presentare i propri lungometraggi. In contemporanea con lo svolgersi delle convention e dei lavori delle Giornate, all’interno del Palacongressi avrà luogo anche il Trade Show, consolidato appuntamento cui parteciperanno numerose aziende per presentare le più innovative attrezzature, tecnologie e soluzioni per il cinema: Cine Project Italia srl, Cinearredo srl, Cinemeccanica spa, Crea Informatica srl, Digima srl, Ehome Italia, Food Products Service, Italian Food Quality, Lino Sonego & c, Modulsnap srl, Officine srl, Telespazio.