Cine@Donna: La seconda edizione in programma dal 28 al 30 giugno a Riccione

Giometti Cinema concede il bis, proponendo tre giornate di incontri e di film all’insegna del femminile con Cine@Donna, la manifestazione che si terrà il 28, 29 e 30 giugno al Cinepalace di Riccione. Inoltre il 27 un ricco prologo con l’anteprima nazionale di Fottute! (Snatched) di Jonathan Levine con Amy Schumer e Goldie Hawn.





Saranno tre versatili e spiritose interpreti del nostro cinema, ma anche del nostro teatro e della nostra televisione, a fare da madrine in questa seconda edizione. La prima serata vedrà ospite Lucia Mascino. Sarà lei a introdurci alla visione di Un appuntamento per la sposa (Trough the Wall) dell'israeliana Rama Burshtein, con protagonista Noa Kooler.

La serata successiva ha per protagonista Sabrina Impacciatore che ci presenterà è Adorabile nemica (The Last Word) di Mark Pellington con una grandissima Shirley MacLaine.

Infine Anita Caprioli che presenterà è ispirato a un fatto vero, si tratta di Il diritto di contare (Hidden Figures) di Theodore Melfi che racconta del decisivo contributo dato da tre donne afroamericane ai progetti aerospaziali della Nasa culminati con lo sbarco sulla Luna nel 1969.





Quest'anno ci sarà anche un prologo il giorno 27 con ospite d’eccezione: Marco Bonini, attore (al cinema con Diciotto anni dopo, Smetto quando voglio Masterclass, in tv con Don Matteo, Un posto al sole), sceneggiatore (Noi e la Giulia) e anche regista di Lella, un videoclip contro il femminicidio.

Ad accompagnare Bonini la cantante Marianne Mirage, che presenterà alcune sue canzoni prima della proiezione in anteprima nazionale di Fottute! (Snatched)