Cina, record al boxoffice del Capodanno Cinese 2021

News Cinema

In Cina un solo film totalizza 424 milioni di dollari durante il weekend del Capodanno Cinese, nonostante le restrizioni dettate dal Covid. Il totale del botteghino cinematografico è 775 milioni in tre giorni!

Numeri record per il boxoffice in Cina nel weekend del Capodanno Cinese: sono normalmente alti durante la ricorrenza, però a questo giro le cifre registrate sono state davvero spaventose, nonostante le restrizioni Covid abbiano imposto una capienza nelle sale al 75% (50% nelle zone più a rischio). Parliamo infatti addirittura di 775 milioni di dollari di biglietti staccati in tre giorni: di questi, ben 424 sono andati solo all'action Detective Chinatown 3. Cominciata nel 2015 e proseguita con un secondo capitolo nel 2018, questa saga comico-poliziesca riecheggia l'occidentale Rush Hour, con un crescente apprezzamento del pubblico cinese, che si limitò a 125 milioni di dollari d'incasso per il primo atto, ma già aveva abbracciato entusiasticamente il secondo con oltre 540 milioni.

Il botteghino cinese durante il Capodanno: quali sono i film più visti?

Si tratta in ogni caso di una classifica dominata dalla produzione nazionale, nonostante non siano mancate uscite americane in ambito animato (Soul e I Croods 2, latitanti nel nostro mercato europeo chiuso, hanno registrato buoni incassi in Cina e in Asia in generale). Nella top ten del Capodanno cinese c'è per esempio al secondo posto la commedia romantica Hi, Mom e al terzo l'action-fantasy A Writer's Odyssey (naturalmente ve li segnaliamo con i titoli internazionali inglesi). Il cinema cinese copre tutti i generi ed è autosufficiente, tanto che in quarta posizione c'è persino un cartoon per famiglie, Boonie Bears: The Wild Life. Non a caso c'è chi scriveva che Hollywood avrà pure bisogno del mercato cinese per sostenere i suoi costosi blockbuster, ma il mercato cinese può sopravvivere senza i film stranieri: la conferma è in questi numeri, nero su bianco. C'è anche tuttavia un'altra conferma: dato per boccheggiante nel ripiego sullo streaming per l'emergenza Covid in Occidente, altrove il cinema è in piena forma. In Giappone si è verificato di recente un fenomeno analogo. Leggi anche Demon Slayer Mugen Train è il film più visto di sempre in Giappone, battuto Hayao Miyazaki