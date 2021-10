Cillian Murphy è lo scienziato Oppenheimer nel nuovo film di Christopher Nolan

News Cinema

Si sapeva che Cillian Murphy avrebbe fatto parte del nuovo film di Christopher Nolan e ora è ufficiale la notizia sul ruolo che ricoprirà.

Potreste aver letto alcuni giorni fa del nuovo film a cui si sta dedicando Christopher Nolan. Il regista e sceneggiatore di Tenet si sta interessando a una storia per il cinema basata sulla figura dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer che ha avuto un ruolo chiave durante la Seconda Guerra Mondiale, essendo stato il direttore scientifico del cosiddetto Progetto Manhattan. Si trattava di un programma di ricerca e sviluppo in ambito militare che portò alla costruzione delle bombe atomiche. L'obiettivo degli Stati Uniti era quello di costruire un ordigno atomico prima che ci riuscissero gli scienziati tedeschi, consegnando a Hitler un'arma di distruzione di massa. Il primo test nucleare si svolse il 16 luglio 1945 nel Nuovo Messico. Una bomba denominata The Gadget fu fatta esplodere con successo. I lanci successivi, che tristemente fanno parte del percorso "evolutivo" dell'umanità, furuno quelli su Hiroshima e Nagasaki, seconda e terza detonazione della storia delle armi nucleari.

A produrre il film sarà ci sarà la Universal con un budget di 100 milioni di dollari. Verremo a conoscenza poco per volta degli sviluppi del progetto e degli attori che ne faranno parte, ma intanto del nome che era dato per certo, ovvero quello di Cillian Murphy, si sa ora che interpreterà proprio il ruolo principale, quello di Oppenheimer. L'interprete di Peaky Blinders ha già lavorato con Christopher Nolan sui set di Batman Begins, Inception e Dunkirk. Le riprese inizieranno nella primavera del 2022 per un'uscita cinematografica programmata per l'anno successivo.