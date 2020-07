News Cinema

Cifre record all'asta per la tuta di Bowman in 2001 Odissea nello spazio e il mantello di Superman

Daniela Catelli di 20 luglio 2020 5

In un'altra asta di memorabilia hollywoodiane sono stati venduti oggetti iconici come la tuta spaziale indossata da Keir Dullea in 2001 Odissea nello spazio e il mantello di Christopher Reeve dai film di Superman.

Hollywood continua a vendere i suoi cimeli: nel weekend un'altra asta, stavolta di Julien's, chiamata Hollywood: Legend & Explorers, ha aggiudicato al miglior offerente oggetti iconici della storia del cinema e della televisione. Tra questi spiccano la tuta spaziale - completa di casco - indossata da David Bowman (Keir Dullea) in 2001: Odissea nello spazio e un mantello indossato dal compianto Christopher Reeve nei primi due film di Superman. Per la cronaca, la prima è stata venduta a 370.000 dollari (più o meno 320.000 euro) e il secondo a 110.000 dollari, cifre notevolissime. Oltre 900 gli oggetti di scena battuti dall'asta, tra cui la pipa usata da Ian Holm nel ruolo di Bilbo Baggins (28.200 dollari) e una meravigliosa Pontiac Firebird Trans Am del 1982 usata per i tour promozionali di Supercar, firmata da David Hasselhoff, venduta a 192.000 dollari, cifra comunque inferiore alla tuta spaziale di 2001. L'asta comprendeva anche veri oggetti utilizzati nello spazio: tra questi due cloche da pilota, una utilizzata da Neil Armstrong nel volo sulla luna dell'Apollo 11 e l'altra da Buzz Aldrin (370.000 dollari per la prima e 256.000 per la seconda). Battuto all'asta anche un guanto per tuta spaziale progettato per Armstrong e venduto a 76.000 dollari.

di Daniela Catelli Saggista e critico cinematografico

Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità