CiakPolska Film Festival dal 29 al 31 ottobre alla Casa del cinema di Roma con omaggio a Kieslowski

Torna alla Casa del Cinema il CiakPolska Film Festival, che dal 29 al 31 ottobre porta nella capitale il meglio del cinema polacco di oggi e di ieri, tra anteprime, ospiti e classici da riscoprire, come sempre a ingresso gratuito. La manifestazione, giunta alla nona edizione e promossa dall'Istituto Polacco di Roma, sarà inaugurata giovedì 29 alle 19.00 dall'anteprima di Non cadrà più la neve, ultimo lavoro della talentuosa Małgorzata Szumowska, firmato insieme a Michał Englert e applaudito in concorso alla Mostra del cinema di Venezia: protagonista di questa commedia nerissima è un misterioso massaggiatore sopravvissuto al disastro di Chernobyl e dotato di incredibili poteri taumaturgici. I due registi saranno a Roma per presentare il film insieme al direttore del Locarno Film Festival, Giona A. Nazzaro. Non cadrà più la neve uscirà poi il 9 novembre nelle sale italiane, distribuito da I Wonder e Unipol Biografilm Collection.

Sempre dalla Mostra del Cinema di Venezia arriva anche lo sconvolgente Leave No Traces: già osannato dalla critica internazionale e candidato dalla Polonia per la corsa all'Oscar, il film è ispirato alla storia di un liceale picchiato a morte dalla polizia nella Polonia del 1983, negli anni della legge marziale. Altro incontro imperdibile in programma quello con Mariusz Wilczyński, che, in collaborazione con la Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, presenterà Kill It and Leave This Town, film d'animazione per adulti, costruito come un thriller psicologico e costato ben 14 anni di lavoro al suo autore, confermando la fama di eccellenza dell'animazione polacca. Un altro grande maestro, Lech Majewski, sarà a Roma per introdurre agli spettatori insieme a Mario Sesti Valley of the Gods, il suo ultimo capolavoro, interpretato tra gli altri da John Malkovich e Josh Hartnett.

Tra gli altri eventi del programma, oltre alla proiezione dello splendido Charlatan - Il potere dell'erborista, diretto da Agnieszka Holland, ci sarà infine un omaggio a Krzysztof Kieślowski per i 25 anni della morte, con l'anteprima italiana del restauro in 4k di uno dei suoi film più amati, La doppia vita di Veronica. Un film di "pure emozioni", come lo definì lo stesso genio polacco, protagonista anche dell'evento on line del festival con il decimo episodio del Decalogo, il celebre capolavoro che lo ha rivelato al mondo, interpretato da Jerzy Stuhr.

CiakPolska Film Festival è un evento organizzato da Istituto Polacco di Roma e Corto Italia Cinema con il supporto del Polish Film Institute e Polish Filmmakers Association in collaborazione con Casa del Cinema, Zètema partner: Trieste Film Festival, Alpe Adria Cinema, Raggio Verde Sottotitoli, Mostra del Cinema di Pesaro, Animaphix media partner: Quinlan.it, Sentieri Selvaggi. Per il programma completo e le modalità di accesso e di visione ci rimandiamo al sito http://www.casadelcinema.it/?event=ciak-polska-film-festival.