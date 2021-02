Ciak si torna a sognare: Cinecittà riapre al pubblico dal 3 Febbraio

News Cinema

Col ritorno in zona gialla riaprono i musei e, dal 3 febbraio, anche un luogo simbolo come Cinecittà.

Una delle conseguenze del ritorno del Lazio in zona gialla è, come noto, la riapertura dei musei, un evento che ci consola e ci fa sperare nella prossima riapertura di luoghi di cultura sicuri come cinema e teatri. Uno dei luoghi romani più magici, legato proprio ai ricordi del nostro cinema, sono gli Studios di Cinecittà, da qualche anno aperti al pubblico con mostre provvisorie e permanenti, che offrono agli spettatori la possibilità di passeggiare sui set e tra i teatri di posa dove sono stati creati tanti capolavori. Per questo ci fa particolarmente piacere che il 3 febbraio la Venusia del Casanova di Fellini, che vedete in foto, accoglierà di nuovo i visitatori entrati dallo storico cancello sulla via Tuscolana. Questo il comunicato stampa sulla riapertura al pubblico di Cinecittà:

Gli studi di Cinecittà riaprono al pubblico il loro immenso patrimonio storico e architettonico che dalla fine degli anni ‘30 ad oggi non smette di incantare e affascinare. Il luogo dove l’immaginazione trova libero sfogo trasformandosi in indimenticabili storie per il Grande schermo torna visitabile da Mercoledì 3 Febbraio, a seguito del ritorno in zona gialla della regione Lazio, in tutta sicurezza. Realizzata e promossa da Istituto Luce - Cinecittà, l’offerta espositiva degli Studios con in testa Cinecittà si Mostra, l’esposizione permanente che per prima ha permesso al grande pubblico di visitare gli stabilimenti, raccontando storia e sviluppo di Cinecittà e del cinema italiano, ritorna con un’ampia offerta per i visitatori: il tour guidato sui grandi set all’aperto (Antica Roma, Firenze del 1400 e Il tempio di Gerusalemme) per scoprire i segreti dietro alla realizzazione di film e serie Tv, e i percorsi permanenti Girando a Cinecittà, Backstage e Felliniana – Ferretti sogna Fellini per un tuffo nell’immaginario dei grandi maestri e nei generi cinematografici. Torna visitabile anche il MIAC, il Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema: un viaggio lungo 120 anni nella storia dello spettacolo italiano attraverso video-installazioni ed esperienze immersive.

Novità assoluta per la riapertura è la nuova mostra temporanea Ri-tratto rosso – Elisabetta Catalano guarda Federico Fellini allestita nel Teatro 1 che fino al 21 Marzo racconta il dialogo tra il maestro riminese e la grande fotografa internazionale dai primi scatti della Catalano, proprio sul set del film di Fellini 8 ½, ai celebri e distintivi ritratti realizzati all’apice della carriera. Un doppio omaggio alla fotografa e al genio del nostro cinema con cui Istituto - Luce Cinecittà chiude le iniziative per il Centenario felliniano.

Per festeggiare degnamente la riapertura degli Studi più famosi d’Europa Cinecittà si Mostra offre al pubblico i vantaggi di un biglietto unico, alla tariffa speciale di 15 euro, per visitare tutti i percorsi di mostra. Inoltre ogni mercoledì a partire dal 10 Febbraio sarà disponibile una nuova promozione pensata per chi vuole regalarsi una pausa pranzo all’insegna del cinema: il Cinebreak, un biglietto d’ingresso a soli 10 euro, acquistabile unicamente per l’ingresso alle ore 13, che include la visita guidata ai set e l’accesso a tutti i percorsi di mostra. Cinecittà si Mostra così come tutte le altre esposizioni e il MIAC saranno di nuovo visitabili da Via Tuscolana 1055, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 fino alle ore 18, (biglietteria aperta fino alle 15,30). Le partenze dei tour guidati sui set sono previste unicamente alle 11 e alle 15,30. Per la visita è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo [email protected] in linea con i protocolli di sicurezza covid consultabili nel dettaglio alla pagina cinecittasimostra.it/visita-in-sicurezza/