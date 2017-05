Ciak si gira per Il premio di Alessandro Gassmann con Gigi Proietti

Che il nuovo lungometraggio di Alessandro Gassmann regista si intitolasse Il premio e che avesse come protagonista Gigi Proietti l’avevamo già scoperto al Bari International Film Festival. E’ di oggi invece la notizia che la lavorazione è cominciata e che si girerà fra Roma, l’Alto Adige e la Danimarca.

Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano e distribuito da Vision Distribution, il film racconta il viaggio dall’Italia a Stoccolma dello scrittore di fama internazionale Giovanni Passamonte che si accinge a ricevere il Nobel per la Letteratura e che, a causa di un’indomabile paura di volare, decide di andare in macchina accompagnato dal suo strambo assistente Rinaldo (Rocco Papaleo). Con lui andranno anche i due figli: Oreste (Alessandro Gassmann), che è proprietario di una palestra, e Lucrezia (Anna Foglietta), una blogger compulsiva e inconcludente. Sulla via, il gruppo incontrerà curiosi personaggi e vivrà divertenti avventure. Fra gli interpreti ci sono anche Matilda De Angelis e Amanda Lear.

Secondo quanto dichiarato a Bari dallo stesso Gassmann - qui alla sua seconda esperienza dietro alla macchina da presa dopo RazzaBastarda - il personaggio di Proietti sarà un uomo malinconico, profondo e di poche parole. Non aspettiamoci dunque tirate comiche da parte del grande attore, che finora al cinema è stato utilizzato per far ridere.