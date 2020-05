Ciak, si gira a Hollywood, ma con i robot contro il Coronavirus

News Cinema

Produttori di film e serie tv stanno pensando di utilizzare sui set i robot igienizzanti che vengono già ampiamente usati con successo negli ospedali per evitare la diffusione del Covid-19.

Quei furbacchioni degli americani che lavorano sui set cinematografici e televisivi hanno forse trovato una soluzione per tornare a girare film e serie in sicurezza, e la soluzione ci fa pensare a un film di fantascienza. Alcuni produttori sono infatti intenzionati a comprare o noleggiare i robot igienizzanti e ammazza germi che vengono utilizzati in tutto il mondo per evitare la diffusione del Coronavirus. L'idea sembra ottima, perché la perdita economica, per il settore dell'intrattenimento, è stata ingente durante il lockdown, e bisogna rimettersi all'opera al più presto seguendo protocolli che sono ancora in via di definizione.

Nello specifico, Hollywood medita di servirsi di un modello efficacissimo, lo Xenex Light Strike Germ-Zapping Robot, che è stato progettato in Texas e che disinfetta gli ambienti emettendo luce ultravioletta e impiegando circa 5 minuti per compiere la sua salvifica missione. Ora, è impossibile stabilire quanti robot siano necessari su un set, sappiamo però che l'affitto mensile di un esemplare equivale a 125.000 dollari e che i produttori della serie con Tom Selleck Blue Bloods ne hanno "fermato" uno.

I robot igienizzanti non richiedono particolare manutenzione e non necessitano di pause fra una disinfezione e l'altra. I simpatici amici meccanici possono rendere sicure e sane dozzine di stanze al giorno. Sembra inoltre che si muovano in autonomia, anche se la cosa migliore, specialmente tra carrelli e macchine da presa, sarebbe che venissero sempre controllati da qualcuno.