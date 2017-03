Ci sarà anche una versione di Logan in bianco e nero

Fin dall'inizio della lavorazione di Logan, le foto che la Fox ha diffuso dal set con un suo account Instagram, erano in un bellissimo bianco e nero. Ora che il film è uscito, con enorme successo, i fan più accaniti hanno iniziato a chiederne a gran voce anche una versione black and white.

Il regista James Mangold su Twitter ha l'abitudine di rispondere ai fan, e alla richiesta appassionata di uno di loro in merito ha risposto: "ci sto lavorando".

Dunque è probabile che con l'uscita home video del film, si avrà anche la possibilità di goderselo in bianco e nero e questo non può che farci piacere: a lungo demonizzato da produttori come veleno per il box office, può essere invece molto suggestivo e, come in questo caso, adatto al tono del film.

Non sarebbe neanche il primo film di genere ad essere sottoposto a questo trattamento, visto che anche Mad Max: Fury Road ha avuto una versione in bianco e nero in home video, chiamata Black and Chrome.