Ci hanno lasciati nel 2017: un video tributo per ricordare i tanti artisti morti quest'anno

È normale, è inevitabile. Anche nel 2017 molte personalità del mondo dello spettacolo hanno lasciato la vita terrena. Alcuni di loro continueranno a vivere nella loro musica, come Chris Cornell, Chuck Berry e Johnny Hallyday, altri torneranno sullo schermo ogni volta che vedremo un loro film, come Bill Paxton, Roger Moore e Jeanne Moreau. Saremo sempre riconoscenti nei confronti di Jonathan Demme per averci dato Il silenzio degli innocenti e Philadelphia, di John G. Avildsen per Rocky e Karate Kid. Non smetteremo di ringraziare Gianni Boncompagni per aver rivoluzionato la TV italiana, né Aldo Biscardi per aver elevato le chiacchiere sul calcio ad arringhe solenni. Poi ci sono gli immortali Paolo Villaggio e Jerry Lewis che hanno lasciato solchi profondissimi nella nostra cultura.

In questo video tributo vogliamo ricordare queste e le altre celebrità che ci hanno lasciato nel 2017.