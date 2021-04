Christopher Walken in 4K: l'epico Weapon of Choice di Fatboy Slim è stato rimasterizzato ed è stupendo

News Cinema

Il videoclip del brano Weapon of Choice di Fatboy Slim, diretto da Spike Jonze, compie vent'anni e si tira a lucido con una rimasterizzazione in 4k.

Ci sono tanti motivi per celebrare la carriera del 78enne Christopher Walken. Scegliete un ruolo: il fratello pazzo di Diane Keaton in Io e Annie? L'operaio russo-americano che parte per il Vietnam in Il cacciatore (per cui vinse l'Oscar)? Il veggente suo malgrado in La zona morta di David Cronenberg tratto da Stephen King? L'ipnotico cattivo di 007 - Bersaglio mobile? Lo spacciatore in King of New York? Il perfido tycoon in Batman Returns? O il suo memorabile monologo dell'orologio in Pulp Fiction? Potremmo continuare perché il suo carisma non ci è certo fermato agli anni 90, ma c'è una sua apparizione che ci portiamo nel cuore fin dal primo giorno che l'abbiamo vista. L'accattivante brano Weapon of Choice del DJ re del funk noto come Fatboy Slim (al secolo Quentin Leo Cook) ha avuto il grande privilegio di essere benedetto con un memorabile videclip diretto da Spike Jonze.

Girato nel dicembre del 2000 in una deserta hall di un hotel di Los Angeles, il video non mostrava nient'altro se non l'allora 58enne Christopher Walken impegnato in un ballo... alla Christopher Walken. Il regista sapeva delle lezioni di ballo che l'attore aveva preso all'inizio della sua carriera quando lavorava in teatro. Walken voleva fare qualcosa di diverso e questo videoclip fu l'occasione perfetta. Nel video vediamo Walken assorto nei suoi pensieri e mezzo addormentato su una poltrona della lobby di un hotel, quando la musica del brano proveniente da una radio lo "attiva". Vederlo ballare, divertirsi, giocare con noi che guardiamo e poi volare nella hall è qualcosa che non ha prezzo. Ora il video di Weapon of Choice è stato rimasterizzato in 4K, a 20 anni precisi dal debutto nell'aprile del 2001.

Potete vedere il videoclip qui sotto che è stato caricato qualche giorno fa su YouTube sullo stesso slot della versione precedente e riporta dunque la data 21 maggio 2010 con quasi 55 milioni di visualizzazioni. Con questa definizione potete divertirvi anche a vedere nitidamente la controfigura che sostituisce l'attore nelle acrobazie (di cui la regia di Jonze sottolinea ironicamente ingresso e uscita).