Christopher Robin: il primo trailer del nuovo film Disney basato su Winnie the Pooh

Christopher Robin è la storia del bambino protagonista dei romanzi di Winnie the Pooh, ideati da A. A. Milne. Oggi arriva il trailer di questo lungometraggio Disney a tecnica mista diretto da Marc Forster, dove Chris è diventato un adulto in crisi (Ewan mcGregor); i suoi amici del Bosco dei Cento Acri, tra cui Winnie, Tigro, Pimpi e il resto della gang, lasceranno il loro Bosco per andare a recuperarlo e a... salvarlo.

Questo lungometraggio non è da confondersi con Vi presento Christopher Robin, dramma familiare e storia della creazione di Winnie the Pooh (comunque un'opera apprezzabile che vi consigliamo).



Christopher Robin: Il Primo Trailer del Film - HD