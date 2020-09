Christopher Nolan va al cinema, e il cinema gli scatta una foto

News Cinema

Chistopher Nolan aiuta l'industria non solo con gli incassi di Tenet, ma recandosi lui stesso in sala, come si vede da una foto diventata virale su Twitter.

Nel mese di marzo, in piena emergenza sanitaria, Christopher Nolan aveva detto: "Salviamo i cinema!". E proprio lui è fra coloro che lo hanno fatto o si sono impegnati per farlo, prima di tutto regalando al pubblico il suo Tenet, e poi andando lui stesso in sala. E proprio questo suo ultimo gesto, vedere un film sul grande schermo, è stato immortalato da qualcuno.

Sull'account Twitter della catena Regal Cinemas è stata postata una foto che mostra Nolan, sua moglie e altre persone presso il Regal Irvine Spectrum, un multisala della città californiana di Irvine. Ovviamente hanno tutti la mascherina e l'aria soddisfatta. Sembra che il film hanno scelto sia la commedia romantica prodotta da Selena Gomez Broken Hearts Gallery. E’ molto probabile, come fa notare The Playlist, che il cinema abbia offerto lo spettacolo a Nolan & Co., e forse, per sostenere l’industria, il regista avrebbe dovuto portare con sé una carovana di gente, ma così (aggiungiamo noi), avrebbe attirato una moltitudine di curiosi, cosa che, riservato com'è, il nostro non avrebbe certo gradito.

Thanks for stopping by Regal Irvine Spectrum Christopher Nolan #TENET pic.twitter.com/G7o75OTLEY — Regal (@RegalMovies) September 15, 2020

Christopher Nolan, che domina felicemente il nostro botteghino, è andato a vedere un film su grande schermo altre volte. La settimana scorsa, per esempio, si è gustato La vita straordinaria di David Copperfield, che in Italia non è ancora uscito. Il regista inglese non è l'unica personalità del mondo del cinema ad essere tornata in sala. Lo hanno fatto già in molti, per esempio Tom Cruise e Hugh Jackman, che non hanno mancato di raccontarlo sui social.