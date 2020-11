Christopher Nolan sul legame tra Il cavaliere oscuro e Heat di Michael Mann

News Cinema

Avevate notato qualcosa in comune tra Il cavaliere oscuro e Heat di Michael Mann? Secondo Christopher Nolan non è proprio un caso...

Non è difficile pensare che Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan sia il capitolo migliore della sua trilogia di Batman con Christian Bale, e non solo per la grande significativa ultima interpretazione di Heath Ledger nei panni del Joker: è un gangster movie dal respiro epico, e quindi fa piacere leggere che il Michael Mann di Heat sia stato una grande fonte d'ispirazione per Nolan. Discutendone nel libro The Nolan Variations dedicato al suo cinema, Christopher ha spiegato in quale modo: Leggi anche Tenet: Christopher Nolan ha usato C'era una volta il West come guida per il film Heat - La Sfida: il trailer del film

Uno dei più grandi film epici che abbia mai visto è Heat di Michael Mann, una vera storia su Los Angeles, tutta contenuta nella città. Ci dicemmo: "Okay, faremo una storia sulla città. Gireremo in una città vera, tra vere strade e veri edifici. [...] Useremo cineprese IMAX per riprendere gli edifici in tutta la loro altezza, e vi daremo un antagonista che porterà un'interferenza nel tessuto stesso della città. Solo nel modo in cui lo riprenderemo, il Joker che cammina per la strada sarà un'immagine enorme!" Heat è stato una grande influenza, perché Mann è un altro fanatico dell'architettura, capisce la grandeur di una città e come possa diventare un parco giochi per l'epica.