Christopher Nolan: sui miei set le sedie ci sono eccome!

Il commento di Anne Hathaway su Christopher Nolan che sul set non vuole sedie ha spinto a una precisazione il regista, che forse dovrà posticipare l'uscita di Tenet.

La recente dichiarazione rilasciata da Anne Hathaway su Christopher Nolan che toglie le sedie dai set dei suoi film, in modo che nessun attore possa starsene in panciolle mentre gli altri lavorano, ha fatto il giro del mondo. Tutti ne hanno parlato, scritto e anche scherzato, tanto che Nolan si è sentito un po’ in imbarazzo e ha voluto rettificare quanto detto dall'attrice diretta sia ne Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno che in Interstellar.

Per non passare per uno schiavista che costringe i suoi collaboratori a causarsi atroci mal di schiena e a vivere nell'angoscia di essere redarguiti, Christopher Nolan ha affidato a un suo portavoce queste parole: "Per la cronaca, le uniche cose bandite dai set di Christopher Nolan sono i cellulari (a volte con scarso successo) e il fumo (sempre con successo). Le sedie a cui faceva riferimento Anne sono le sedie da regista ammassate intorno al monitor e che vengono assegnate su base gerarchica e non per una necessità fisica. Christopher sceglie di non usare la sua, ma non ha mai bandito le sedie dal set. Il cast e la troupe possono sedersi ovunque e con la frequenza che ritengono necessaria".

Tutto sembra chiarito, dunque, e il talentuoso filmmaker inglese può tranquillizzarsi. Certo, queste non sono notti in cui dorme sonni pacifici. Con il Coronavirus che impazza negli States, comincia a profilarsi all'orizzonte la possibilità che Tenet non esca il più il 12 agosto, come di recente annunciato, ma slitti di parecchi giorni. Gli Studios decideranno probabilmente in merito la settimana prossima, quando si discuterà dei destini di una serie di film particolarmente attesi che sperano di debuttare nella seconda parte dell'estate.