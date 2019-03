Christopher Nolan sceglie Elizabeth Debicki per il suo nuovo, misterioso film

Correva l'anno 2013, e già mi trovavo a tessere le lodi di Elizabeth Debicki, giovane attrice australiana che a oggi non ha ancora compiuto i 29 anni e che ha il fisico (è alta più di un metro e 85 ed è magrissima) e il volto di una modella. Allora si parlava dei suoi primi ruoli, quello - che l'ha lanciata - di Jordan Baker nel Grande Gatsby di Baz Luhrmann, e quello che avrebbe dovuto affrontare in The Man from U.N.C.L.E..

Oggi, dopo che la Debicki ha interpretato ruoli importanti in film come Everest, I Guardiani della Galassia Vol. 2 (dove era la sensuale e bizzosa Ayesha) e The Cloverfield Paradox, e aver rubato la scena a stimate colleghe nel recente Widows di Steve McQueen, di lei parliamo per una notizia che suona più o meno come una consacrazione.

A sceglierla per il suo prossimo film, infatti, è uno dei registi più apprezzati e stimati di tutto il mondo, Christopher Nolan.

La notizia arriva poche ore dopo quella che riguarda il probabile coninvolgimento nel film di Robert Pattinson, e poche altre ancora dopo quella che riguarda invece l'ufficialità del John David Washington di BlacKkKlansman in uno dei ruoli principali.

Come sappiamo, il nuovo film di Nolan è avvolto dal mistero, e sarà così presumibilmente ancora a lungo. Non c'è un titolo ufficiale, non esiste un indizio sulla trama, e le indiscrezioni per le quali il film sarebbe stato un mix spericolato tra l'Intrigo Internazionale di Hitchcock e l'Inception dello stesso Nolan erano state smentite piuttosto rapidamente.

Quello che sappiamo è che Nolan comincerà le riprese di questo suo nuovo film nella seconda metà di quest'anno, e che la data d'uscita è già fissata per il 17 luglio del 2020.