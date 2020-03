Christopher Nolan: salviamo i cinema e il cinema in attesa di tornare a vivere e ad amare di più

News Cinema

Il regista ha scritto un articolo davvero commovente sul Washington Post a sostegno di tutti i lavoratori del settore, in crisi anche a Hollywood a causa del Coronavirus.

Chi ama il cinema, soprattutto chi fa cinema e fa cinema di ottima qualità, deve lottare per il cinema, in particolare in un momento come questo nel quale le lavorazioni si interrompono, le uscite vengono rimandate, le sale sono chiuse. In prima linea, a Hollywood, c'è Christopher Nolan, che ha firmato sul Washington Post un accorato articolo a sostegno non solo dell'intera industria ma soprattutto di quanti rendono possibile a ogni spettatore la fruizione di un film in sala. Da grande cinefilo e quindi frequentatore di cinema, il regista di Inception e Dunkirk ha scritto che il business cinematografico riguarda tutti, compresi i lavoratori più invisibili, i bigliettai per esempio, o chi pulisce i bagni delle sale, "persone normali, che nella maggior parte dei casi non percepiscono un salario ma vengono pagate all'ora, guadagnandosi da vivere gestendo il luogo più accessibile e democratico della nostra comunità".

Nolan si dice molto preoccupato per le sorti di ogni lavoratore del cinema e chiede al Congresso di aiutare economicamente anche chi si mette al servizio della settima arte: "Spero che la gente veda la nostra comunità per ciò che realmente è: una parte vivace della vita sociale che dà lavoro a molte persone e garantisce a tutti l'intrattenimento. Il mio lavoro di regista non sarebbe completo senza queste persone e senza il pubblico che si trovano ad accogliere".

"In tempi di incertezza, il pensiero più confortante è sapere che stiamo vivendo questa cosa tutti quanti insieme, che poi è un'idea che l'esperienza cinematografica è andata rafforzando di generazione in generazione" - continua il regista, che invoca un un intervento economico anche da parte degli Studios, per poi concludere che, una volta superata la bufera, tutti avranno una gran voglia di tornare al cinema: "Quando questa crisi passerà, il bisogno di un impegno collettivo e di vivere, amare, ridere e piangere insieme sarà più forte che mai".

Anche se non abitiamo negli Stati Uniti, ringraziamo Christopher Nolan per il suo sentito articolo.