Christopher Nolan proprio non capisce le critiche dei colleghi al missaggio dei suoi film

News Cinema

Christopher Nolan è stupito dalla reazione al missaggio sonoro dei suoi film di alcuni registi, che dicono che i dialoghi quasi non si sentono.

Christopher Nolan è indubbiamente uno dei più sopraffini registi del momento, e sono moltissimi gli appassionati di cinema che lo adorano. Tuttavia nemmeno lui è esente da critiche, e una delle cose che i suoi detrattori o i suoi fan meno scatenati tendono a non perdonargli è il missaggio sonoro. In particolare, a essere oggetto di critiche è il volume troppo basso, per così dire, dei dialoghi rispetto agli altri suoni.

Di questi rimproveri il regista si è un po’ stufato, come racconta la sua biografia scritta da Tom Shone e intitolata "The Nolan Variations: The Movies, Mysteries, and Marvels of Christopher Nolan". Nel libro è lo stesso Christopher Nolan a parlare, e a dire, a proposito del missaggio di Interstellar: "Abbiamo ricevuto molte lamentele. In realtà ho ricevuto telefonate di altri registi che mi hanno detto: 'ho appena visto il tuo film e il dialogo non si sente'. Alcuni hanno pensato che la musica fosse forse troppo forte, ma in verità si riferivano a tutte le scelte che avevamo compiuto in fase di missaggio".

Nolan, che sembra avere questo "problemino" dai tempi de Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno, aggiunge: "Era un missaggio molto molto radicale. Sono rimasto scioccato nel constatare quanto siano conservatrici le persone quando si parla di suono. Puoi fare un film visivamente insignificante o puoi girare con l'iPhone e nessuno ti dirà niente. Ma se scegli un certo tipo di missaggio, oppure se utilizzi alcune sottofrequenze, la gente si arrabbia moltissimo".

Il giornalista di Slashfilm che ha scritto l'articolo da cui la nostra notizia prende spunto afferma di far parte del gruppo di coloro che non riescono a sentire bene cosa dicono i personaggi dei film di Christopher Nolan. Siamo d'accordo fino a un certo punto, e questo perché, specialmente nel caso di Inception, Interstellar e soprattutto di Tenet, eravamo talmente impegnati a capire la trama del film che non abbiamo avuto modo di fare troppo caso alla qualità del suono dei dialoghi.

Leggi anche Christopher Nolan sul legame tra Il cavaliere oscuro e Heat di Michael Mann