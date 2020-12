Christopher Nolan pazzo di Fast and Furious

News Cinema

Il regista cinefilo Christopher Nolan, che ci sfida sempre più con universi paralleli e diverse linee temporali, si diverte come un bambino a guardare la saga di Fast and Furious. Dirigerà mai un film della serie?

Christopher Nolan non ama soltanto il cinema da fare ma anche il cinema da guardare. Il regista, che a inizio pandemia si è battuto in nome dei lavoratori della settima arte, in particolare coloro che hanno a che vedere con le sale, segue con passione gli sforzi dei colleghi, e fra le sue passionacce c'è la saga di Fast and Furious.

Avete capito bene: Nolan è un grande fan di Toretto & Co., che il prossimo anno festeggiano il decimo compleanno della serie. A proposito dell'adrenalinico franchise, il regista di Tenet ha detto nel corso di un'intervista: "Preferisco la ricetta originale, ma ad essere sinceri ho un debole per Tokyo Drift. Poi, con l'arrivo di Justin Lin, i film sono diventati sempre più folli e ambiziosi, e si sono trasformati in qualcosa di diverso ma comunque di divertente".

Il fatto che Christopher Nolan si diverta come un bambino guardando la saga di Fast and Furious, e magari anche lo spinoff Hobbs & Shaw, non significa che sarà lui a dirigere il decimo film della serie (o le due parti di esso), o la costola al femminile con Michelle Rodriguez di cui si parla da un po’. Christopher continuerà con le sue fantasmagorie, i suoi universo paralleli e le sue molte linee temporali, mettendo sempre fra sé e Vin Diesel (e Tyrese Gibson, eccetera), uno schermo cinematografico.

Fast and Furious 9, inizialmente previsto per il 22 maggio 2020, arriverà in sala il 2 aprile del 2021.