Christopher Nolan non dirigerà mai più un film indipendente... e ha le sue buone ragioni!

Christopher Nolan ha le idee chiare sul perché non dirigerà mai un film indipendente. Il regista di Oppenheimer ha debuttato con un film a basso budget, ma ha un ottimo motivo per non voler più realizzare film di piccola portata.

Christopher Nolan è uno dei registi più importanti e talentuosi di Hollywood, nonché un grande appassionato di cinema. Il suo ultimo film, Oppenheimer, è stato candidato in 13 categorie agli Oscar 2024 e ha portato a casa ben 7 statuette, tra cui Miglior Film e Miglior Regista. Riuscite a immaginare il buon Chris tornare ai vecchi tempi, quando girava film validi ma più modesti, come Memento (2000) o Following (1998)? Probabilmente non ci riesce nemmeno lui. L'autore inglese, infatti, ha affermato che non girerà mai più film del genere, ma per quale motivo?

Poco sopra abbiamo citato Oppenheimer: un'epopea gigantesca che, secondo The Numbers, è stata messa in piedi con un budget di 100 milioni di dollari e ha incassato un totale di 956,1 milioni di dollari. Con The Odyssey, la sua prossima fatica, Nolan ha avuto a disposizione ben 250 milioni di dollari: più del doppio di quanto speso per il film con Cillian Murphy. Una domanda sorge spontanea: perché il regista ha deciso che il caro vecchio cinema indipendente è un capitolo chiuso? C'è in effetti un'ottima ragione.

Nel 2024, ai microfoni del Time, il papà di Inception ha affermato che realizzare film di piccola scala non rientra nei suoi progetti futuri. Nonostante nutra una grande ammirazione per questo genere di pellicole, ha deciso di impegnare la propria creatività ed energia in grandi produzioni.

Sono portato a lavorare su larga scala perché so quanto sia fragile l'opportunità di mobilitare tali risorse. So che ci sono tantissimi registi nel mondo che darebbero un occhio della testa per avere le risorse che ho messo insieme e sento di avere la responsabilità di utilizzarle nel modo più produttivo e interessante.

Nella stessa intervista, quando gli è stato chiesto di menzionare i suoi film preferiti recenti, ha citato Past Lives di Celine Song e Aftersun di Charlotte Wells, entrambi in lizza agli Oscar 2024, proprio come Oppenheimer.

Following: il film d'esordio di Christopher Nolan prodotto con un budget di soli 6.000 dollari

Oggi Christopher Nolan è noto per aver speso milioni in blockbuster coronati da un successo monumentale. Non si è mai tirato indietro di fronte al rischio e, sotto alcuni aspetti, ha reinventato il modo di fare cinema. Che si tratti di Dunkirk, realizzato con un budget di oltre 100 milioni di dollari, o di Batman Begins, 150 milioni di dollari, le risorse economiche (segno della fiducia dell'industria nei suoi confronti) non gli sono certo mancate.

Tuttavia Following, il suo film d'esordio, fu realizzato con appena 6000 dollari. Il noir segue un giovane scrittore, Bill (Jeremy Theobald), che pedina degli sconosciuti per le strade di Londra in cerca di ispirazione creativa. Lungo la strada incontra Cobb (Alex Haw), un ladro che lo prende sotto la sua ala protettrice. È il film con il minor incasso nella carriera di Nolan e non perché mancasse di qualità. È riuscito a guadagnare 240 milioni di dollari in tutto il mondo: un risultato notevole, sebbene molto lontano dagli incassi dei successivi lungometraggi di Nolan.