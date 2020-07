Christopher Nolan, 50 anni e cinque grandi film in streaming aspettando Tenet

News Cinema

Abbiamo scelto cinque film in streaming del cineasta britannico che oggi compie mezzo secolo. E Tenet sta per arrivare...

Compie oggi 50 anni Christopher Nolan, uno dei registi più importanti della scena cinematografica contemporanea. Di sicuro l’unico che è riuscito a rendere il proprio nome un brand capace di incassare al cinema: che infatti si tratti di fantascienza, thriller, guerra o di un cinecomic, un film diretto da Nolan è oggi garanzia di successo e incassi notevoli, come ha dimostrato in pieno il suo ultimo Dunkirk, privo di star di primissimo piano. Abbiamo scelto i nostri cinque titoli in streaming preferiti per celebrare il compleanno dell’autore londinese. Quasi sicuramente ci sono altri suoi titoli che avreste voluto vedere nella Top5, quindi scriveteci quali lungometraggi avreste scelto.

Christopher Nolan: i migliori cinque film in streaming

Memento

Batman Begins

The Prestige

Inception

Dunkirk







Memento (2000)

Al suo secondo film Nolan realizza immediatamente uno dei cult-movie più amati del nuovo millennio, un noir che si riavvolge su se stesso per sbarazzarsi e insieme confermare le regole del genere. Memento è un film sulla disperazione dell’oblio e sulla necessità del ricordo, quello empatico. La regia fredda e calcolata di Nolan si sposa perfettamente con la prova d’attore di un Guy Pearce ispirato, assecondato al meglio da Carrie-Anne Moss e Joe Pantoliano. Prima nomination all’Oscar per la sceneggiatura non originale, scritta insieme al fratello Jonathan. Disponibile su Apple Itunes.







Batman Begins (2005)

Batman Begins: il trailer del film

Il film che ha “resuscitato” il Cavaliere Oscuro al cinema è a nostro avviso anche il migliore della trilogia di Nolan, e uno dei più validi cinecomic mai realizzati. L’approccio diretto e realista alle origini del personaggio rendono Batman Begins un’operazione mai tentata in precedenza, che restituisce al personaggio una possanza sia emotiva che immaginifica degna del suo statuto. Christian Bale si rivela una scelta molto più che azzeccata, così come la sua spalla di lusso Michael Caine. L'intuizione geniale di Nolan ci restituisce un Batman nuovo di zecca e pronto a farsi nuovamente icona, come i due film successivi confermeranno. Ma tutto nasce da quanto sapientemente piantato in questo magnifico episodio. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.







The Prestige (2006)

The Prestige: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Il film in costume che vede protagonisti ancora Bale e Hugh Jackman rimane ancora oggi a nostro avviso il capolavoro di Nolan, poiché è quello che a una forma sempre perfetta abbina anche un cuore pulsante. Il senso di perdita e la dedizione ossessiva alla propria arte sono raccontate con perizia fino a un finale davvero commovente. The Prestige è un film sulla mistificazione dell’apparenza e su ciò che veramente conta, qualcosa che l’occhio non necessariamente percepisce come verità. Il cammeo di David Bowie è da antologia. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.







Inception (2010)

Inception: Il nuovo full trailer in italiano del film

Il film più magniloquente e articolato della filmografia di Nolan, strepitoso esempio di fantascienza che arriva al cuore dello spettatore grazie a spettacolo della visione e forza della narrazione. Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page e il resto di un cast clamoroso contribuisce a rendere Inception il blockbuster più importante del nuovo millennio, quello che meglio di tutti dimostra come si possa fare grande spettacolo anche con un trama complessa, e senza l’aiuto di supereroi ed effetti speciali roboanti. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.







Dunkirk (2017)

Dunkirk: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD

Il colossal di guerra che ha regalato a Nolan la prima, sacrosanta candidatura all’Oscar per la regia, riconoscimento che avrebbe già dovuto ottenere per almeno un altro paio di lungometraggi. Dunkirk è preciso e geometrico come un teorema, costruito su equilibri raffinati di suono e immagine, interpretato da attori magnifici in ruoli secondari. La guerra come spettacolo dell’orrore viene esorcizzata da una messa in scena quasi pudica, di enorme impatto emotivo. E il finale con un Tom Hardy mai così carismatico è sinceramente da applausi. Il film che ha definitivamente imposto il marchio di Christopher Nolan. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Avreste preferito vedere l’enigmatico Interstellar o gli altri due episodi de Il Cavaliere Oscuro nella nostra Top5 dedicata a Nolan? Il noir abbagliante Insomnia con Al Pacino e Robin Williams? Oppure addirittura il suo esordio indipendente Following? Chissà se l’imminente tenet sarà degno di scalzare uno dei cinque titoli da noi scelti...