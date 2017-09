Christian Bale nel trailer del western Hostiles

Christian Bale è il protagonista di Hostiles, un western di Scott Cooper mostrato in questo nuovo trailer, con una data d'uscita ancora non definita. Nel lungometraggio recitano anche Rosamund Pike e Ben Foster, oltre a una solida schiera di caratteristi come Wes Studi, che aiutano il regista di Crazy Heart e Black Mass a riportare in auge un genere radicato nel DNA del cinema americano.

La vicenda, ambientata nel 1892, racconta di Blocker, un ufficiale della cavalleria incaricato di scortare il guerriero Cheyenne Falco Giallo e la sua famiglia fino alla sua tribù. Amareggiato dalla violenza, Blocker prova un odio viscerale verso gli indiani, avendo perso tanti suoi commilitoni e conoscenze nei numerosi scontri: lo stesso però vale per Falco Giallo... sulla strada incontreranno una vedova che ha visto la sua famiglia massacrata.

Bale e Cooper hanno già lavorato insieme in Il fuoco della vendetta.