Christian Bale era il peggior attore di sempre per il cast di Amerycan Psycho

Il Premio Oscar lo racconta divertito in un'intervista, dicendo di aver ricevuto da poco la ferale notizia da un collega e amico.

Il bravissimo Christian Bale ha scoperto da poco che sul set di American Psycho i suoi colleghi lo consideravano un cane, nel senso che detestavano il suo modo di recitare. La notizia ci stupisce non poco, considerato il talento del Premio Oscar, ma visto che il film uscì 20 anni fa, è probabile che fra il Bale di allora e quello contomporaneo ci siano notevoli differenze. Vero è, tuttavia, che già nei panni del Laurie del Piccole donne (così come ne L'impero del sole, dell'87), il nostro non era affatto male. Comunque stiano le cose, la verità è che gli altri interpreti dell’adattamento firmato Mary Harron del romanzo cult di Bret Easton Ellis proprio non potevano vedere Christian, fattaccio che lui stesso ha raccontato nel corso di un'intervista al sito Moviemaker. A informarlo è stato Josh Lucas nel corso della lavorazione di Les Man '66 - La Grande Sfida, film nel quale Bale era Ken Miles e Lucas Leo Bebee. “Josh mi ha aperto gli occhi su qualcosa di cui non ero minimamente consapevole” - ha raccontato Christian ridendo. "Mi ha rivelato che tutti i nostri colleghi pensavano che io fossi il peggior attore che avessero mai incontrato. Mi ha confessato che continuava a guardarmi e a parlare di me dicendo: ma perché Mary ha lottato tanto per avere questo tipo? E’ terribile. Ha cambiato idea solo quando ha visto il film. E pensare che ero completamente all’oscuro di queste critiche!".

Christian Bale ha ragione quando afferma che la regista si batté come un leone per affidare a lui il ruolo del protagonista, respingendo la candidatura di Leonardo DiCaprio. Dal canto suo l'attore aveva fatto carte false per avere in dono il personaggio, a cui si era avvicinato con devozione monastica. Per diventare il ventisettenne che lavora a Wall Street, paga con carte di credito platinum ogni mattina applica sul viso scrub, maschera esfoliante e lozione idratante si era limato i canini, aveva lavorato su addominali, bicipiti e tricipiti, e aveva eliminato dalla dieta grassi e carboidrati, limitandosi unicamente alle proteine. La sua performance, come sappiamo, ha convinto eccome critica e registi vari, tanto che, poco dopo, è iniziata la scalata al successo. In American Psycho Josh Lucas era un amico/rivale di Patrick Bateman di nome Craig McDermott.