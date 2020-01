News Cinema

Il ruolo non è ancora stato reso ufficiale, ma potrebbe trattarsi di quello del "villain".

Il cast del prossimo cinecomic della Marvel Thor: Love and Thunder si è impreziosito con la presenza del quattro volte candidato all’Oscar Christian Bale (la statuetta l’ha vinta come non protagonista per The Fighter). L’attore gallese avrà un ruolo ancora non ufficializzato, ma è tutt’altro che peregrino sospettare si tratti di quello dell’antagonista di turno. Il regista Taika Waititi aveva infatti scelto un’altra icona di Hollywood come Cate Blanchett per la parte del “villain” nel precedente Thor: Ragnarok. Perché dunque non continuare con Bale sulla stessa linea dello scontro tra sessi, visto che nel prossimo film vedremo quasi sicuramente Natalie Portman come protagonista femminile e nuova She-Thor?

Dopo aver partecipato ai primi due capitoli del franchise e aver saltato il terzo episodio, l’attrice ha infatti ufficializzato il suo ritorno presentandosi allo scorso Comic Con di San Diego, dove è stata investita dallo stesso regista del ruolo di supereroina. Dai precedenti episodi torneranno ovviamente il protagonista Chris Hemsworth nei panni del figlio di Odino e Tessa Thompson in quelli di Vaklyria.

Tutti sanno che Christian Bale ha interpretato Bruce Wane/Batman nella trilogia che Christopher Nolan ha realizzato partendo con Batman Begins nel 2005. L’attore è stato candidato agli ultimi Golden Globe per la sua prova in Le Mans ’66 – La grande sfida, e non è detto che il ruolo del pilota Ken Miles non possa regalargli la sua quinta nomination all’Oscar. Le altre tre sono arrivate per American Hustle, La grande scommessa e Vice.

Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale americane il 21 novembre 2021.