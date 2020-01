News Cinema

La Regency produrrà il nuovo progetto.

Dopo ave realizzato The Fighter e American Hustle l’attore Christian Bale e il regista David O. Russell gireranno un nuovo lungometraggio insieme, che sarà prodotto dalla Regency. Le riprese del progetto ancora senza titolo potrebbero cominciare il prossimo aprile. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista. Dal momento che David O. Russell ha saputo mettere insieme cast strepitosi per i suoi ultimi film, bisogna aspettarsi che altri nomi altisonanti dopo quello di Bale vengano annunciati nelle prossime settimane.

Per The Fighter David O. Russell ottenne la candidatura all’Oscar come miglior regista mentre Christian Bale vinse la statuetta per il miglior attore non protagonista. Grazie ad American Hustle entrambi ottennero la nomination senza però vincere. Christian Bale ha appena centrato il successo di Le Mans ’66 – La grande sfida di James Mangold, di cui è protagonista insieme a Matt Damon. Il suo prossimo progetto sarà Thor: Love and Thunder, dove interpreterà il “villain” che si scontrerà con Chris Hemsworth e l’annunciata She-Thor Natalie Portman.

Ultimamente la Regency ha prodotto i successi di Bohemian Rhapsody e Piccole donne diretto da Greta Gerwig, entrambi candidati all’Oscar come miglior film.