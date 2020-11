Chris Rock odia tutti i film sui diritti civili e spiega perché

News Cinema

Chris Rock, splendido protagonista della quarta stagione di Fargo, spiega perché odia i film sui diritti civili.

Chi sta seguendo in contemporanea con l'America la quarta stagione di Fargo (dove, incidentalmente, brillano gli attori italiani Salvatore Esposito, Francesco Acquaroli e Gaetano Bruno), è sicuramente stato conquistato dalla performance di Chris Rock, un attore noto fino a un po' di tempo fa per i ruoli leggeri ma che ha scelto di mostrarci anche altre sue doti in questa serie e col film Spiral - L'eredità di Saw. Ma come mai proprio lui, che nelle sue esibizioni di stand-up comedy ha affrontato spessissimo i temi del razzismo e delle politiche razziali, dichiara di odiare tutti i film sui diritti civili?

Proprio questo ha detto Chris Rock durante un podcast che si chiama How Neal Feel. Il motivo non è che siano brutti film, ma che si concentrano sui metodi per "aggiustare" il razzismo invece che sulla brutalità e l'orrore dell'epoca che affrontano. Sono, insomma, una versione edulcorata della realtà.

Odio tutti i film sui diritti civili - ha dichiarato l'attore, produttore e regista - "Non mi fraintendete, applaudo lo sforzo e il fatto che devono esistere. Il problema è che mostrano soltanto il retro dell'autobus e la tavola calda. Di fatto rendono il razzismo molto "riparabile". Non entrano nel merito di quanto fossero disfunzionali quei rapporti. Negli anni Quaranta e Cinquanta, gli uomini bianchi potevano entrare in casa tua e rubarti il cibo... è un rapporto tra predatore e preda. Pensate che quando stupravano, gli uomini bianchi stuprassero le donne bianche? No, andavano a stuprare le donne che potevano stuprare senza andare in galera.

Chris Rock è davvero furioso contro questa rappresentazione parziale della verità, e continua:

"Questa merda è molto più sporca di come viene mostrata in qualsiasi film... mia madre andava a togliersi i denti dal veterinario perché non era permesso andare dal dentista. Nessun film vi fa vedere questo".