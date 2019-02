Chris Pratt vago sul futuro da Indiana Jones, ma c'è un indizio

Anche se Harrison Ford ha scherzato sulla presenza di Chris Pratt in Indiana Jones 5, la voce che dà l'attore di Guardiani della Galassia e Jurassic World come nuova incarnazione del mitico archeologo è sempre viva. Cosa più curiosa, nell'imminente Lego Movie 2 (in uscita in Italia il 21 febbraio), Chris Pratt doppia in originale non solo come al solito il protagonista Emmet, ma anche un nuovo personaggio, Rex Dangervest.

Qual è il nesso? Dangervest è stato pensato dagli sceneggiatori Phil Lord & Chris Miller come parodia combinata dei ruoli dello stesso Chris, quindi è un difensore della galassia, un addestratore di raptor e... un archeologo? Qualcosa non torna: siamo a due su tre. In un'intervista a RTÉ Entertainment, Pratt ha dovuto spiegare l'arcano.

"Ecco, ho detto a Chris e Phil: lasciate che io sia la vostra musa, scavate nella mia vita quanto vi pare, e dallo zeitgeist che mi riguarda hanno tirato fuori quello. Si era parlato del fatto che io potessi fare o non fare Indiana Jones, secondo me l'hanno messo per quello, magari scommettendo che se un giorno dovesse accadere il film regerrebbe! Ma non ci sono più novità in merito ora di quanto ce ne fossero prima."

Conoscendo quei burloni di Lord e Miller, la spiegazione regge, per carità. Il tono della risposta tuttavia ci sembra sospetto. Ci saremmo aspettati da Pratt un distacco maggiore, e certamente non un ammiccamento finale a quelle novità che non arrivano. Ford a novembre ridendo aveva detto: "O lui o me, mi sa". Noi non abbiamo mai escluso che quelle parole si potessero prendere alla lettera, con un quinto film costruito con due vicende parallele in due epoche diverse, con Indy anziano e più giovane.