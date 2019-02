Chris Pratt conferma: "Ci sarà un Guardiani della Galassia 3"

Durante il red carpet della premiere losangelina di The Lego Movie 2: Una seconda avventura è stato chiesto a Chris Pratt - il quale doppia I due protagonisti Emmett e Rex - di aggiornare i fan di Guardiani della Galassia su un possibile terzo episodio. Queste le parole dell’attore: “Prometto che ci sarà un terzo film. Non so esattamente come sarà, ma so che ognuno a bordo non vede l’ora di dare agli spettatori ciò che vogliono e chiudere la trilogia in maniera soddisfacente.”

Come noto i problemi per Guardiani della Galassia 3 sono cominciati con il licenziamento del regista e sceneggiatore James Gunn a causa di alcuni tweet discutibili scritti da lui molti anni fa. Nonostante le scuse dell’autore e una lettera firmata dall’intero cast di attori affinché Gunn fosse riassunto, la Disney si è confermata irremovibile dalla sua posizione. Così lo scorso agosto il terzo episodio che era entrato in pre-produzione è stato ufficialmente messo in stand-by, e a circa venti membri del cast tecnico che vi stavano lavorando è stato concesso di cercare altri impegni lavorativi.

Il primo Guardiani della Galassia nel 2014 ha incassato ben 773 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 333 negli Stati Uniti. Tre anni dopo il sequel ha fatto ancora meglio arrivando a 863 totali di cui 389 sul mercato interno.