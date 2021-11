Chris Pratt attaccato sul web per l'indelicato elogio della moglie Katherine Schwarzenegger

News Cinema

Chris Pratt attaccato su Internet dopo un post in cui esprimeva amore e riconoscenza per la moglie Katherine Schwarzenegger, indelicato secondo i fan nei confronti dell'ex coniuge Anna Faris.

Sta facendo discutere ovunque nel mondo un nuovo caso mediatico che riguarda Chris Pratt, eroe dei Guardiani della Galassia e di Jurassic World (nonché prossima voce di Garfield nel nuovo film tratto dalla strip), che nonostante le sue benemerenze cinematografiche non è decisamente simpatico a molti fan, che lo avevano già preso di mira in passato per le sue convinzioni religiose giudicate retrograde. A ricevere critiche moderate ma anche decisamente violente è stato il suo post, che vedete qua sotto, pubblicato su Instagram mercoledì, in cui Chris Pratt tesseva le lodi della moglie Katherine Schwarzenegger, primogenita di Arnold, che ha sposato nel 2019 e da cui ha avuto la figlia Lyla. Questo quanto Pratt scrive accanto alla foto che li ritrae insieme:

Ragazzi, seriamente. Guardate come mi guarda! Voglio dire, trovate qualcuno che vi guardi così!! Sapete? Ci siamo conosciuti in chiesa. Lei mi ha dato una vita meravigliosa, una figlia bellissima e sana, mastica così forte che a volte devo mettermi gli auricolari per attenuare il rumore, ma questo è amore! In cambio, di tanto in tanto, apro un barattolo di cetriolini. Questo è l'accordo. Il suo cuore è puro e appartiene a me. È il mio più grande tesoro alla pari della mia figurina Upper Deck Rookie di Ken Griffey Jr. Che, se mi capite, vuol dire un sacco. Tra circa 6 settimane è il suo compleanno. Dunque se non le prendo niente, le dirò di rileggere questo post. Ti amo tesoro.

Il motivo delle critiche al post di Chris Pratt

Giustamente vi potete chiedere: va bene, Pratt ha espresso forse in modo un po' melenso l'amore per la moglie, ma cosa c'è di male? Le reazioni sono arrivate però per un motivo ben preciso: chi ha risposto ha fatto immediatamente notare a Pratt l'indelicatezza di quel commento sulla figlia in ottima salute. Prima di innamorarsi di Katherine e sposarla, Chris Pratt è stato sposato dal 2009 al 2018 con la collega Anna Faris, che nel 2014 gli ha dato il figlio Jack. Bene, il bambino è nato prematuro di 7 mesi ed è rimasto un mese in incubatrice. Nel suo libro autobiografico, Faris ricorda i momenti terribili trascorsi quando è stato detto a lei e Pratt che a causa di un'emorragia cerebrale il figlio avrebbe potuto avere una disabilità permanente. Ci fermiamo qua, perché su certi argomenti anche le star hanno diritto alla privacy.

Tra i commenti al post di Pratt, c'è chi lo accusa di un atteggiamento "passivo-aggressivo" nei confronti di Anna Faris e chi protesta come genitore di un figlio disabile, che non trova giusta l'enfasi posta dall'attore sulla salute della figlia. Altri ancora hanno espresso solidarietà a Faris, pensando che l'affermazione dell'ex la abbia quanto meno disturbata. Anche lei si è rifatta una vita, sposando il direttore della fotografia Michael Barrett, ma certe ferite, si sa, restano.