Chris Pratt attaccato su Twitter per aver inviato preghiere a Kevin Smith che dall'ospedale lo difende

Molti fan si sono fatti sentire dopo la notizia dell'attacco di cuore che ha colpito Kevin Smith. I canali social del regista sono stati inondati dagli auguri per una pronta guarigione, auguri che hanno varie forme a seconda di come uno preferisce esprimerli e tra questi anche un "prego per te" può essere un pensiero tenero da rivolgere nei confronti di qualcuno che ha rischiato di morire. Non tutti però l'hanno vista in questo modo, specialmente quando "prego per te" l'ha scritto Chris Pratt in un tweet. In un video di quasi 20 minuti, in cui raccontava minuto per minuto cosa gli è successo mentre veniva portato in ospedale, Kevin Smith ha ringraziato i fan e le persone che l'hanno virtualmente abbracciato e non ha perso l'occasione di difendere il povero Chris.

L'attore di Jurassic World e dei Guardiani della Galassia aveva scritto "non ci conosciamo bene, ma io ti adoro fin da quando ho visto Clerks e prego per te perché credo nel potere della preghiera". Inaspettatamente molte persone si sono scagliate contro Pratt, in parte per essere un credente, in parte perché "le preghiere non salvano le persone, i dottori e gli infermieri sì". Nel suo video, Smith ha ringraziato "uno degli attori che più adoro sul pianeta, Star Lord in persona" e lo ha difeso dagli insulti che ha ricevuto. "Non c'è niente di male nell'augurare a qualcuno di stare bene dicendo pregherò per te" ha aggiunto Kevin Smith, ringraziando allo stesso modo il regista dei Guardiani James Gunn che era anche lui intervenuto su Twitter per difendere Pratt.