Chris Pine sarà Il Santo nel reboot di Dexter Fletcher

Il reboot de Il Santo, ispirato alla serie di libri di Leslie Charteris e già interpretato da Val Kilmer al cinema, è in preparazione alla Paramount.

Vi avevamo dato tempo fa la notizia del reboot de Il Santo, ovvero Simon Templar, dai romanzi di Leslie Charteris portati sul piccolo schermo da Roger Moore e al cinema nel 1997 con Val Kilmer come protagonista. Ora sappiamo che sarà probabilmente Chris Pine il protagonista di The Saint, la nuova versione che sarà diretta dal regista di Rocketman Dexter Fletcher.

Nato nel 1928, il personaggio maestro dei travestimenti avrà dunque, in questa nuova versione in preparazione alla Paramount, che spera di farne un franchise, il volto della star di Star Trek e Wonder Woman, in trattative per il ruolo.