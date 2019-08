Chris Pine sarà il celebre anchorman Walter Cronkite in Newsflash

News Cinema

L'attore assume il ruolo che due anni fa sembrava di Seth Rogen nel film sul reportage televisivo all'indomani dell'assassinio del Presidente John Fitzgerald Kennedy.

Non solo cinecomic o film di fantascienza per Chris Pine, che ritroveremo l'anno prossimo in Wonder Woman 1984. L'attore sarà infatti - anche se manca ancora il crisma dell'ufficialità alla notizia - il leggendario anchorman americano Walter Cronkite nel film Newsflash, la cui storia è incentrata subito dopo l'omicidio del presidente Kennedy il 22 novembre 1963.

Anche se non fu il primo a comunicare la terribile notizia, il suo commento calmo ed emotivamente partecipe fu quello attraverso il quale la maggior parte del Paese conobbe la tragedia avvenuta. Il film, scritto da Ben Jacoby, seguirà in quei giorni Cronkite, il suo produttore Don Hewitt (che dovrebbe essere interpretato da Mark Ruffalo), il loro capo Jim Aubrey e un giovane giornalista destinato a diventare molto famoso, Dan Rather.

Due anni fa sembrava che Seth Rogen avrebbe interpretato Cronkite e che a dirigere il film sarebbe stato David Gordon Green, che invece ha lasciato vacante la sedia di regista per occuparsi dei sequel di Halloween. Aspettiamo a breve dunque la conferma di Pine e l'annuncio di un nuovo nome.