Chris Pine e Thandie Newton spie a cena fuori e in pericolo nel thriller All the Old Knives

Chris Pine e Thandie Newton reciteranno insieme nel thriller di Janus Metz Pedersen All the Old Knives, storia di due agenti della CIA di nuovo nei guai.

Forse non sarà famoso come gli altri tre Chris che vanno per la maggiore a Hollywood (Chris Hemsworth, Chris Pratt e Chris Evans), ma Chris Pine è comunque un attore di notevole talento e piuttosto conosciuto e amato, che non a caso ha recitato nell'undicesimo, dodicesimo e tredicesimo film di Star Trek ed è stato voluto da Patty Jenkins in Wonder Woman e Wonder Woman 1984. Prossimamente lo vedremo in un thriller targato Amazon a cui in realtà aveva legato il proprio nome nel 2017: All the Old Knives. All'epoca sembrava che al suo fianco dovesse esserci Michelle Williams, mentre adesso sappiamo per certo che verrà affiancato da Thandie Newton, attrice che forse non ha avuto il successo che si meritava, soprattutto dopo Mission: Impossible II, e che ricordiamo abbastanza di recente nella serie tv Westworld e ne La Mia Vita con John F. Donovan.

All the Old Knives vede protagonisti due ex innamorati: un agente e un ex agente della CIA che si incontrano a cena e ricordano i bei tempi andati. Trattandosi di un film ad alta tensione è chiaro che il pasto non sarà tranquillo e romantico. La regia è di Janus Metz Pedersen, che ha diretto Borg McEnroe. Non sappiamo quando partiranno le riprese né quando il film uscirà in sala.

Tornando a Chris Pine, sarà nel thriller di Olivia Wilde Don't Worry Darling e nel reboot de Il Santo di Dexter Fletcher.