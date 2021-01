Chris Miller: non incolpate Lego Movie per il film sul Cubo di Rubik!

Ieri è arrivato l'annuncio, che probabilmente avrà lasciato perplessi molti - della lavorazione di un film sul celebre rompicapo del Cubo di Rubik. Ora, non è ancora chiaro di che tipo di film si tratterà, sta di fatto che le battute ironiche in rete si sono sprecate.

Tra quelli che hanno commentato la notizia in modo spiritoso c'è stato Chris Miller, responsabile con Phil Lord di un film dedicato a un altrettanto celebre gioco, ovvero The Lego Movie. Nel tweet che vedete qua sotto, Miller scrive:

3 things:

1) it is theoretically possible to make a good movie based on almost anything

2) Doesn’t mean you should

3) Let’s not blame The Lego Movie for this, pretty please https://t.co/OGW3LcZ9Xu