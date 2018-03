Chris Hemsworth per lo spinoff di Men in Black

Come è noto, la Sony ha accelerato il progetto di uno spinoff tratto dall'universo di Men In Black. Vicino all'accordo per dirigerlo c'è F. Gary Gray, e adesso si viene a saperlo che a interpretarlo sarà probabilmente il nostro amato Thor, Chris Hemsworth, che ha dimostrato di essere perfettamente a suo agio in ruoli d'azione umoristici.

Ovviamente non ci saranno nel film né l'agente J di Will Smith né l'agente K di Tommy Lee Jones, anche se potrebbero apparire in qualche cammeo. Ma l'idea principale è un po' quella di Jurassic World, ovvero ambientare il film nello stesso universo, con attori diversi.

Hollywood Reporter parla di tre protagonisti: un agente bianco (Hemsworth), una partner di colore (Tiffany Haddish?) e un uomo più anziano, in una storia ambientata a Londra.

La sceneggiatura è di Matt Holloway e Art Marcum e la data d'uscita è al momento fissata per giugno 2019. Nel frattempo rivedremo Hemsworth nel suo ruolo più iconico in Avengers: Infinity War, il prossimo 25 aprile.