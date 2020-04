Chris Hemsworth: "Mia moglie non vuole il martello di Thor in casa, ma come porta carta igienica..."

News Cinema

Chris Hemsworth incarna Thor nel Marvel Cinematic Universe e per questo motivo si è guadagnato il diritto portarsi a casa il mitico martello Mjolnir. Ma la moglie Elsa Pataky cosa ne pensa?

Puoi essere degno quanto vuoi per poter sollevare il Mjolnir, ma se tua moglie non lo vuole in giro per casa devi scendere a compromessi. Ospite di una chiacchierata online con Jimmy Kimmel, l'unico e solo Thor del Marvel Cinematic Universe ha detto di essersi portato a casa alcuni oggetti di scena dei vari film a cui ha partecipato. Dalla sua casa in Australia con vista sull'oceano, Chris Hemsworth ha mostrato il martello che impugnava sul set del primo Thor raccontando che è piuttosto solido e pesante, non è una di quelle copie in gommapiuma usate per le scene d'azione e che i suoi tre bambini sanno di dover crescere e diventare forti per poterlo sollevare.

La moglie invece, l'attrice spagnola Elsa Pataky che abbiamo visto nella saga di Fast & Furious, non ha certo problemi a prenderlo e spostarlo in quanto non lo vuole vedere come oggetto ornamentale. "Io lo metto sulla mensola del camino, mia moglie lo sposta nell'armadio, io lo riprendo lo posto in cucina a vista, lei lo rimette nell'armadio" spiega Hemsworth e quando Kimmel gli dice che si potrebbe usare come porta carta igienica, l'attore risponde che in effetti "potrebbe piacerle l'idea, è molto pratica". A sorpresa poi viene fuori che qualcuno ci aveva già pensato, perché il martello di Thor porta carta igienica esiste (come si vede nella foto in alto) ed è in vendita online sui vari siti.

L'intervista si chiude con Hemsworth che mostra anche l'altrettanto mitica ascia Stormbreaker.