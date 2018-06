Chris Hemsworth, Jeff Bridges, Dakota Johnson e Jon Hamm nel trailer italiano di 7 Sconosciuti al El Royale

Siamo nel 1969, a Lake Tahoe. Siamo in un hotel scalcinato e dal passato oscuro, piazzato esattamente sul confine tra Nevada e California. E in questo hotel ci sono Chris Hemsworth, Jeff Bridges, Dakota Johnson e Jon Hamm, ma anche Cynthia Erivo, Nick Offerman e Cailee Spaeny: come recita la tagline del film, "sette sconosciuti con un segreto da nascondere."

Il film s'intitola 7 Sconosciuti al El Royale (Bad Times at El Royale, in originale), ed è scritto e diretto da Drew Goddard, quello di Quella casa nel bosco, nonché sceneggiatore di The Martian e Cloverfield, che l'ha definito "la mia lettera d'amore per il cinema e la letteratura noir di quegli anni".

Distribuito nel nostro paese dalla 20th Century Fox, il film uscirà nei cinema italiani nel mese di ottobre prossimo, oi già non vediamo l'ora di vederlo .

Questo è il primo, bellissimo trailer in italiano di 7 Sconosciuti al El Royale:

7 Sconosciuti al El Royale: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

E questi sono poster e sinossi ufficiale:

Sette sconosciuti, ognuno con un segreto da nascondere, s'incontrano all'El Royale di Lake Tahoe, un vecchio hotel con un segreto da nascondere. Nel corso di una notte fatale, tutti avranno un'ultima occasione per redimersi, prima che tutto si trasformi in un inferno.