Chris Hemsworth è Tyler Rake nel poster e nelle prime foto ufficiali del nuovo action movie targato Netflix

Il Thor del MarvelVerse interpreta un nuovo eroe del cinema d'azione nel film di Sam Hargrave prodotto dai fratelli Russo, in streaming su Netflix dal prossimo 24 aprile.

Dal 24 aprile sarà disponibile in streaming su Netflix Tyler Rake, un thriller d'azione movie che vede protagonista Chris Hemsworth nel ruolo di un omonimo e impavido mercenario del mercato nero, che nel film viene arruolato per salvare il figlio di un boss del crimine internazionale.

Girato tra India e Thailandia, e diretto da Sam Hargrave, Tyler Rake vede il Thor del MarvelVerse coinvolto anche come produttore proprio assieme ai registi di Avengers: Endgame e di tanti altri cinecomic della Marvel, Anthony e Joe Russo. Quest'ultimo è anche sceneggiatore del film.

Questa la sinossi ufficiale di Tyler Rake:

Tyler Rake (Chris Hemsworth), mercenario che opera nel mercato nero, non ha nulla da perdere quando viene ingaggiato per salvare il figlio rapito di un boss del crimine internazionale. Ma nel torbido mondo dei trafficanti di armi e di droga, questa missione, che da pericolosissima diventa pressoché impossibile, cambierà per sempre la vita di Rake e del ragazzo. Thriller elettrizzante e pieno di azione diretto da Sam Hargrave, TYLER RAKE è una produzione di AGBO Films e TGIM Films, Inc., con Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca, Chris Hemsworth, Eric Gitter, e Peter Schwerin come produttori.