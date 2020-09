Chris Hemsworth e Miles Teller drogati di emozioni in Spiderhead di Joseph Kosinski

News Cinema

Joseph Kosinski dirigerà il film Netflix Spiderhead, dramma fantascientifico in cui Chris Hemsworth e Miles Teller sono due detenuti che si prestano a un esperimento scientifico.

Cosa farà Joseph Kosinski dopo essersi goduto il sicuro successo di Top Gun: Maverick, che segna il ritorno in grande stile di Pete Maverick Mitchell alias Tom Cruise? Si getterà a capofitto in un film Netflix nel quale dirigerà nuovamente Miles Teller affiancandogli niente meno che Chris Hemsworth, che differenza di Teller, che era fra i protagonisti di Fire Squad, è per lui un collaboratore nuovo di zecca.

I due amatissimi attori saranno gli interpreti principali di Spiderhead, un film di fantascienza tratto da un racconto breve di George Saunders che è stato trasformato in una sceneggiatura da Rhett Reese e Paul Wernick, coppia creativa a cui dobbiamo Benvenuti a Zombieland e Deadpool.

Descritto come L'esercito delle dodici scimmie che incontra Oblivion, Spiderhead è ambientato in un futuro non troppo lontano nel quale i carcerati possono abbreviare la loro detenzione offrendosi come volontari per esperimenti scientifici. Il film ruota intorno a due prigionieri (Hemsworth e Teller, appunto) che devono testare un farmaco capace di influire sulle loro emozioni costringendoli a fare i conti con il passato. Nel cast ci sarà anche Jurnee Smollett, che ricordiamo in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

Se Miles Teller, che vedremo, come già detto, in Top Gun: Maverick, ci sembra perfetto per il ruolo, anche perché ha interpretato personaggi drammatici nella sua carriera, ci appare insolita la scelta di Chris Hemsworth, abituato ai cinecomic, agli action e ai thriller. Sarà interessante osservarlo alle prese con la fantascienza e con un uomo che sulla carta sembra molto sofferto. L'ultimo film in cui abbiamo visto l'attore è stato Tyler Rake, dove impersonava un intrepido e "cazzuto" mercenario. Non sappiamo ancora quando Spiderhead debutterà su Netflix. Comunque, visti il cast e il regista del film, prima è e meglio è.