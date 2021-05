Chris Hemsworth e i tifosi dell'Inter: "Li ringrazio, festeggiavano per me"

News Cinema

L'attore australiano Chris Hemsworth posta su Instagram una foto dei festeggiamenti di Milano per lo scudetto dell'Inter, ma ha una rivelazione da fare.

Nel caso non lo ricordiate, oltre ad essere bello, muscoloso, ricco, famoso e felicemente sposato con Elsa Pataky con cui ha tre figli, Chris Hemsworth è anche molto simpatico. Quando ha saputo che il suo Thor in Avengers: Engame sarebbe stato fuori forma e sovrappeso, è saltato sulla sedia dall'entusiasmo per avere la possibilità di fare qualcosa di creativo e diverso. Se seguite il suo account Instagram sapete che, da buon australiano qual è, è appassionato di surf e che il fitness è parte integrante della sua vita, tanto da aver investito in una app che permette di seguire gli allenamenti pensati da lui e dai suoi collaboratori. In tutto questo, l'ironia è sempre presente e stavolta ha toccato la recente vittoria dello scudetto dell'Inter.

Hemsworth ha pubblicato un post in cui si vede un momento dei criticati festeggiamenti dei tifosi, assembrati per le strade di Milano. Nella foto in questione non sfugge in bella vista su un edificio il volto dell'attore, ritratto in un'immagine della campagna pubblicitaria per Hugo Boss. Chris Hemsworth commenta il post con queste parole: "I miei sinceri ringraziamenti a tutti gli appassionati fan dell'Inter che si sono riuniti per festeggiare l'affissione del mio cartellone Hugo Boss. Pensavo che volessero celebrare la loro recente vittoria, ma quelli di loro a me più vicini di cui mi fido mi dicono che erano là per applaudire la mia posa 'sguardo pigro' Blue Steel". E oltre all'approccio ironico con tanto di citazione di Zoolander, l'attore dimostra di saper cogliere una preziosa opportunità autopromozionale. Qui sotto il post di Hemsworth in cui si legge Inter Milan, il nome con cui l'Internazionale FC è conosciuta all'estero.