Chris Hemsworth condivide un video in cui prende a martellate alcuni Avengers

Chris Hemsworth, che non manca certo di senso dell’umorismo, ha condiviso su Instagram un video in cui, utilizzando il martello Mjöllnir (la leggendaria arma di Thor) se la prende con alcuni degli Avengers, in particolare con Captain America e Iron Man, risparmiando invece dal Hulk. Avvicinandosi al gruppo di giocattolini, l’attore nota con disappunto che nel gruppo non figura il suo personaggio.

Questa scenetta, che si è svolta sul set di Avengers: Infinity War nel nel 63° giorno di riprese, ha un significato ben preciso. Il supereroe impersonato dal biondo australiano era stato infatti escluso da Captain America: Civil War insieme al rabbioso collega verde (di qui il salvataggio finale di costui) e allora perché non vendicarsi in maniera scherzosa, percuotendo i fortunati protagonisti di quel film?

Ricordiamo che Avengers: Infinity War conquisterà le sale americane il 4 maggio del 2018, con il solito cast all star.