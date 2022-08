Chris Hemsworth compie 39 anni: "Il me bambino non avrebbe approvato le mie scelte in fatto di supereroi"

News Cinema

L'attore di Thor è arrivato a un passo dai 40 anni e posta due foto sui social: una in cui spegne le candeline e una in cui da bambino indossava una maglietta di Batman.

Anche Chris Hemwsworth è stato bambino come tutti noi. Tutti noi però non siamo Chris Hemsworth nella versione adulta che l'11 agosto 2022 ha compiuto 39 anni. L'attore è padre di tre bambini, Indie Rose (10 anni) e i gemelli Tristan e Sasha (8 anni), i quali gli hanno organizzato non un party di compleanno vero e proprio, ma uno spegnimento di candeline appoggiate sull'alimento più vicino a una torta che fosse in quel momento disponibile in casa: avanzi di palline di gelato.

Il video pubblicato, che potete vedere in basso, è stato preceduto da un altro post in cui Hemsworth mostra una foto di quando era piccolo e indossava una t-shirt con il logo di Batman. "La versione bambino di me stesso sarebbe molto contrariata dalle mie scelte in fatto di supereroi", ha scritto ironicamente l'attore. Potete ammirare Chris Hemsworth sugli schermi cinematografici, qualora non siate già una delle 1 milione e 369 mila persone che lo hanno già visto, essendo Thor: Love and Thunder sempre in programmazione nei cinema.