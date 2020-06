Chris Evans voleva essere Spider-Man ma ha cambiato idea, ecco perché

News Cinema

Chris Evans, interprete di Captain America per la Marvel, sognava Spider-Man ma ha dovuto rinunciare per un suo problema personale...

Chris Evans, prima di interpretare Steve Rogers alias Captain America nel Marvel Cinematic Universe, era già stato la Torcia Umana in due film dedicati ai Fantastici Quattro, quindi aveva già una certa esperienza in materia di supereroi, eppure nei suoi sogni c'era un eroe che non ha mai incarnato: Spider-Man. Chiacchierando con la rivista STYLE, Evans ha confessato che il Tessiragnatele di Stan Lee e Steve Ditko era il suo preferito del roster, però ha realizzato presto di non potersi nemmeno proporre, per una semplice ragione personale.

Adoro Captain America, ma Spider-Man era l'eroe della mia infanzia. Mi sarebbe piaciuto fare scene in cui penzolo dagli edifici, rimbalzando da un palazzo all'altro. Solo che non avrei sopportato di indossare la maschera di Spider-Man. Sono molto claustrofobico, dubito che sarei mai riuscito a indossare quel tipo di tuta completa con la maschera, per ore sul set. Preferisco di gran lunga il mio costume di Captain America, che poi secondo me è comunque più figo!