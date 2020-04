Chris Evans sul suo isolamento: "E' un po' una vita da monaco"

News Cinema

In un'intervista a una rivista straniera, il buon Captain America, timido sul serio, riflette sulle sue abitudini tranquille.

Anche se ci sforziamo di seguire le vicissitudini d'isolamento delle star hollywoodiane, nella disperata sindrome "anche i ricchi piangono", non possiamo escludere che gli interessati colgano l'occasione per alimentare la propria immagine: Chris Evans, se lo fa, a nostro parere lo fa involontariamente, perché ci è sempre sembrato timido sul serio. Una settimana fa recuperammo sue dichiarazioni in cui ammetteva di aver quasi rifiutato Captain America perché temeva di perdere del tutto la privacy, in preda ad attacchi di panico. Per questa ragione le sue parole all'olandese Own Reporting, tradotte da un fan, suonano in fondo sincere come chi le pronuncia.

Di solito vado a letto alle 21:30 e mi sveglio alle 7. Ogni giorno. Pare la vita di un monaco, ma è così che mi piace. Il vantaggio è che ora ho più tempo di organizzare la mia giornata in modo ordinato. Noto che adesso concludo più cose e risparmio un sacco di tempo prezioso perché non vado sempre in giro. [...]

Passo la maggior parte del tempo nel giardino col mio cane, o in cucina. Chi se la gode davvero è il mio cane. [...] Sono uno che preferisce stare a casa, comunque non sento la necessità di uscire ogni giorno. La gran parte del mio tempo libero ora lo occupo leggendo libri o con Dodger.