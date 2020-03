Chris Evans si complimenta con gli italiani che suonano in balcone contro il Coronavirus

News Cinema

La star ha retwittato i video di alcuni nostri connazionali che hanno partecipato al flashmob Ovunque tu sia di ieri.

Anche se un imbecille che viene dalla Gran Bretagna sostiene che per l'Italia il Coronavirus sia solo un'occasione per fare una lunga siesta ("Shame on you!" - gli avrebbe urlato Michael Moore), da Hollywood qualcuno loda il nostro coraggio e il nostro spirito positivo. Si tratta di Chris Evans, che ha retwittato i video di alcuni italiani che hanno aderito al flashmob sonoro Ovunque tu sia organizzato per le 18:00 di ieri che ha consentito a tutti i nostri musicisti, professionisti e non, di suonare il loro strumento. Altri italiani, nello stesso momento, hanno cantato o messo su youtube l'inno nazionale, ed è stato un momento di grande commozione.

Evans ha un pochino di sangue del nostro paese, essendo figlio di una madre per metà italiana e per metà irlandese. L'attore, il cui Captain America ci servirebbe molto in questi giorni difficili, ha così commentato la nostra bella iniziativa: "Tutti questi video degli italiani che suonano i loro strumenti durante l’isolamento sono incredibili". Le sue parole ci riscaldano il cuore.

All these videos of Italians playing their instruments during the lockdown are incredible— Chris Evans (@ChrisEvans) March 13, 2020

Condivido volentieri questo video: #flashmob di Alessia e Emanuele a Firenze. Una cosa è certa: da quest’esperienza ne usciremo migliori! #flashmobsonoro pic.twitter.com/8Xtbvd1mtd— Dario Nardella (@DarioNardella) March 13, 2020