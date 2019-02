Chris Evans sarà protagonista del thriller sci-fi Infinite diretto da Antoine Fuqua

Chris Evans e la Paramount Pictures sono alle strette finali perché la star diventi protagonista del nuovo film diretto da Antoine Fuqua e intitolato Infinite. Si tratta di un thriller di fantascienza e la sceneggiatura sarà tratta dal romanzo The Reincarnationist Papers, scritto da D. Eric Maikranz.

La trama del testo letterario ruota intorno alla figura di Evan Michaels, uomo ossessionato da flashback di vite passate. Nel tentativo di scoprire la verità sui ricordi che lo tormentato, il protagonista scopre una setta segreta chiamata Cognomina: si tratta di altri esseri son i suoi stessi poteri che sono però in grado di controllarli, e con essi anche molti degli eventi che segnano (o hanno segnato) la storia dell’umanità. A questo punto a Michaels non resta che tentare di entrare nella società di “illuminati”.

Come noto Chris Evans tornerà ancora una volta nei panni di Captain America nel prossimo Avengers: Endgame, che uscirà a fine aprile in tutto il mondo. Questa potrebbe essere l’ultima apparizione dell’attore nel ruolo del supereroe della Marvel, notizia che è stata confermata e/o smentita così tante volte che è ormai impossibile da precedere. Poi lo vedremo accanto a Daniel Craig, Jamie Lee Curtis e Lakeith Staindielf in Knives Out, nuovo giallo diretto da Rian Johnson. Tra i progetti futuri del regista Antoine Fuqua c’è il già annunciato reboot di Scarface e poi un documentario per la HBO intitolato What’s My Name: Muhammad Ali.